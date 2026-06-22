Psykolog med erfarenhet av organisation till Regionhälsan
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2026-06-22
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Vill du arbeta med arbetsmiljö, ledarskap och organisationsutveckling i en verksamhet där du får göra skillnad på individ-, grupp- och organisationsnivå? Då kan du vara den psykolog vi söker till Regionhälsan.
Hos oss får du ett varierat och kvalificerat arbete där du, tillsammans med erfarna kollegor från flera professioner, bidrar till hållbara och hälsosamma arbetsplatser. Vi söker dig som vill kombinera psykologisk kompetens med ett konsultativt arbetssätt och som trivs med att skapa långsiktiga relationer med kunder.
Regionhälsan är en verksamhet som arbetar för att främja hälsa, förebygga ohälsa och skapa arbetsglädje hos våra kunder. Har du ett intresse av att arbeta kundorienterat och skapa goda kundrelationer, har ett eget driv och tycker om att arbeta i team? Har du en god förmåga att sätta dig in i olika verksamheters förutsättningar och utmaningar, liksom att förstå och möta olika behov? Då vill vi träffa just dig!Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Du jobbar på uppdrag av biträdande områdeschef. I rollen ingår bland annat att:
ge stöd till chefer och medarbetare, individuellt och i grupp
arbeta med arbetslivsinriktad rehabilitering
genomföra arbetsförmågebedömningar och arbetsförmågeutredningar
handleda chefer och arbetsgrupper
ge krisstöd och samtalsstöd
arbeta med stresshantering och konflikthantering
genomföra kartläggningar av organisatorisk och social arbetsmiljö
stödja arbetslag och organisationer i utvecklings- och förändringsarbete
planera och genomföra utbildningar och föreläsningar
Vi erbjuder ett självständigt och omväxlande arbete i en kreativ miljö med stor möjlighet att påverka upplägg och genomförande av uppdrag. Vi arbetar konsultativt med en samlad bred kompetens inom vårt arbetsområde i hela Örebro län, främst mot kommuner och Region Örebro län. Du har en betydelsefull roll när det gäller kontakter med våra kunder.
Du får regelbunden handledning tillsammans med kollegor och goda möjligheter till kompetensutveckling. Som ny medarbetare får du en introduktion i verksamheten och stöd av erfarna kollegor för att komma in i uppdraget på ett bra sätt.
Kvalifikationerlegitimerad psykolog
erfarenhet av att arbeta med grupp- och organisationsutveckling
B-körkort
För att trivas i rollen tror vi att du har ett hälsofrämjande förhållningssätt och ett genuint intresse för samspelet mellan individ, grupp och organisation.
Du arbetar strukturerat och självständigt, samtidigt som du uppskattar samarbete med andra professioner. Du har god analytisk förmåga, är lyhörd för kundens behov och kan kommunicera på ett tydligt och förtroendeskapande sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande:erfarenhet av företagshälsa och kunskap inom arbetsmiljöområdet
vidareutbildning inom eller erfarenhet av området organisatorisk och social arbetsmiljö
erfarenhet av förändringsarbete eller chefsstöd
erfarenhet av utbildnings- och föreläsningsuppdrag
erfarenhet av samtalsstöd och arbetsförmågeutredningarSå ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Regionhälsan är Region Örebro läns interna företagshälsa. Vi är även företagshälsa för åtta av länets kommuner samt ingår i föreningen Sveriges Företagshälsor och samverkar med flera universitet i utvecklings- och forskningsprojekt. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015, auktoriserade av Sveriges Företagshälsor samt arbetar som Akademisk företagshälsa.
Regionhälsan består av ett härligt gäng medarbetare om 33 personer som trivs väldigt bra tillsammans och stöttar varandra i våra uppdrag. Vi har en bred kompetens av läkare, företagssköterskor, arbetsmiljöingenjör, arbetspsykolog/beteendevetare, ergonomer/sjukgymnaster samt administrativ personal.
Vi har kontor i Örebro, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lindesberg och Karlskoga.
Vi bistår kunderna i utvecklingen av hållbara, säkra, hälsosamma och moderna arbetsplatser. Vi för en löpande nära dialog med våra kunder så att vi tillsammans kan utveckla ett mer metodiskt, evidensbaserat och tidigt insatt stöd. Utmaningen inför framtiden är att motsvara eller helst överträffa kundens förväntningar vad avser såväl kvaliteten på våra tjänster som kostnadseffektiviteten.
Övrig information
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FoT:2026:002". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
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701 16 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Företagshälsovård och tolkförmedling Örebro Kontakt
Psykologförbundet (kontaktperson v.26)
Tobias Wiklund 019-602 24 72 Jobbnummer
9971977