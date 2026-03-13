Psykolog inom arbets- och organisationspsykologi till Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vi söker nu en psykolog inom arbets- och organisationspsykologi till enheten för verksamhetsnära HR som vill vara med och utveckla en myndighet i förändring. Enheten leds idag av enhetschef och 8 sektionschefer vilka tillsammans med medarbetarna utgör det verksamhetsnära HR-stödet till verksamhetens och huvudkontorets chefer.
Enhetens består av drygt 180 medarbetare som dels är placerade vid huvudkontoret i Norrköping, dels vid myndighetens sex regionkontor samt transportavdelning. Enhetens uppdrag är att med utgångspunkt i Kriminalvårdens uppdrag och mål, verksamhetens behov och förutsättningar, omsätta myndighetens arbetsgivarpolitisk och HR-strategiska inriktning till initiativ inom HR-området. Enhetschefen för verksamhetsnära HR är processägare har därigenom processansvaret för myndighetens rekryteringsprocess.
Arbetsuppgifter
Kriminalvården och verksamhetsnära HR befinner sig i ett intensivt utvecklingsarbete som syftar att ta fram ett mer moderniserat urvalsprogram där personbedömning kommer in som en tidigare del av rekryteringsprocessen. Målet är att utveckla och öka träffsäkerheten i rekryteringen så dagens rekryteringsförfarande bättre möter morgondagens krav som modernt urval inte minst den ökade belastning som myndighetens fortsatta expansion innebär. Målet är att generera en samlad forskningsbaserad inriktning för hur Kriminalvården utformar urvalsprogram som samtidigt klarar krav på volym, säkerhet, arbetsmiljö och legitimitet.
Vi söker en psykolog som kommer arbeta primärt mot området rekrytering och urval. Som psykolog hos oss kommer du ha fokus på strategiska rekryteringsfrågor och tillika processledare för myndighetens rekryteringsprocess. Ditt arbete innebär att driva och leda utvecklingsinitiativ inom urvalsprocessen. Du kommer att vidareutveckla strukturer och ta fram beslutsunderlag i syfte att utveckla likvärdiga metoder som är anpassade efter verksamhetens behov. Rollen innebär fokus på design, styrning och kvalitetssäkring av urvalssystemet, mer än genomförande av enskilda bedömningar. Du utgår från forskning och evidens i utvecklingsarbetet. I tjänsten ingår även att samverka och planera kring interna utbildningar och kompetensutveckling. Utbildning, metodstöd och kunskapsuppbyggnad inom området urval- och rekrytering kommer vara en stor del av arbetet. Du bidrar till att höja kompetensen hos HR-medarbetare och chefer genom strukturerade utbildningsinsatser, metodhandledning och gemensamma arbetssätt inom urval och personbedömning. Efter implementeringsfasen övergår det till att mer förvalta uppdraget.Kvalifikationer
Du ska självständigt kunna verka i din yrkesroll och fatta nödvändiga beslut med gott omdöme. Du samarbetar bra och har ett prestigelöst och lösningsorienterat förhållningssätt. Du tar initiativ och är engagerad förändringsledare. Du har god analytisk förmåga och är öppen för fortbildning och handledning. Vidare är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Psykologexamen företrädelsevis med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi
* Minst fyra års arbetslivserfarenhet som psykolog
* Erfarenhet av evidensbaserat urval och rekrytering, urvalstest och psykometrisk uppföljning
* Erfarenhet av längre utvecklingsarbeten inom psykologi
* Mycket god kunskap inom psykometri
* Mycket goda kunskaper i Microsoft Office
* Kunskap om GDPR och offentlig rätt
* Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
* Utbildning inom arbetspsykologiskt urval, psykometriska metoder
* Projektledarutbildning
* Erfarenhet av att leda eller driva komplexa utvecklings- eller förändringsinitiativ i större organisationer
* Erfarenhet av testutveckling
* Erfarenhet av statistiskt analysverktyg
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
