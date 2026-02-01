Psykolog i Malmö med fokus på fobier och npf Afobia/Amedo
2026-02-01
Vi söker nu dig som vill ha en klinisk och aktiv roll som psykolog i Malmö med tydligt fokus på KBT-behandling av fobier, rädslor och ångest samt utredning och behandling av ADHD och autism.
Tjänsten avser 50 % tillsvidareanställning med möjlighet till extra timmar enligt överenskommelse samt utökning över tid.
Det fysiska arbetet är förlagt i Malmö men en del av arbetet är på distans i form av videobesök. De fysiska besök på mottagning äger rum i centrala Malmö.
Tjänsten består av arbete på två olika mottagningar inom samma vårdbolag med samma chef - Afobia och Amedo.
Afobia
Afobia är en privat mottagning med fokus på evidensbaserad behandling av specifika fobier och olika former av social ångest, exempelvis talängslan. Vi har funnits i Stockholm sedan 2016 och etablerar oss nu i Malmö.
På Afobia arbetar du med:
Fysiska behandlingar och exponering i Malmö på mottagning och i fält
Strukturerade bedömningar
Individuell KBT-behandling och gruppformat
Både barn (från 6 år) och vuxna
Exponering - särskilt in vivo - är en central och återkommande del av arbetet.
Arbetet på Afobia bedrivs utifrån ett gemensamt, strukturerat arbetssätt med tydliga bedömnings- och behandlingsprocesser.
Du arbetar inte ensam i kliniska vägval utan som del av ett gemensamt kliniskt system där behandlingsupplägg, exponeringsprinciper och tempo är tydligt definierade och förfinade över tid. Detta skapar trygghet i svåra moment och goda förutsättningar för hög kvalitet och hållbara resultat.
Det här erbjuder Afobia
Tydligt kliniskt fokus
Du arbetar i en verksamhet där exponering inte är ett inslag utan kärnan i behandlingen. Arbetet är pragmatiskt evidensbaserat med tydlig vikt på metoder och komponenter som ger effekt i praktiken.
Aktivt och varierat arbete
Arbetet sker i terapirum, i fält och i miljöer som kräver rörelse, flexibilitet och kreativ problemlösning.
Motiverade klienter
Våra klienter söker sig aktivt till Afobia för just denna typ av behandling vilket ger goda förutsättningar för fokuserat och resultatinriktat arbete.
Kontinuerlig handledning
Du erbjuds regelbunden och kontinuerlig handledning i psykoterapeutiskt arbete för kliniska bedömningar, behandlingsstruktur och exponeringsbeslut samt professionell utveckling.
Amedo
Amedo är en privat mottagning som grundades 2021 och arbetar med utredning och behandling av vuxna med ADHD och autism. En stor del av arbetet är på distans med enstaka fysiska besök i centrala Malmö vid behov.
I denna tjänst innebär arbetet på Amedo främst:
Utredning av ADHD och autism
Psykologisk behandling vid ADHD och autism
Enstaka fysiska besök med patienter i centrala Malmö
Samarbete med specialistläkare i psykiatri och psykiatrisjuksköterska
Det här erbjuder Amedo
Du arbetar i en strukturerad verksamhet med tydliga processer för utredning och behandling av ADHD och autism. Arbetet sker i nära samarbete med specialistläkare i psykiatri och psykiatrisjuksköterska, med gemensamt ansvar för kvalitet, bedömningar och uppföljning. Precis som på Afobia är klinisk rimlighet, transparens och långsiktigt hjälpsamma insatser vägledande i arbetet.
Fördelning av arbetsuppgifter (prioriteringsordning)
Afobia - KBT-behandling av fobier och rädslor (fysiskt / i fält i Malmö)
Afobia - distansbehandling
Amedo - psykologisk behandling vid ADHD och autism (distans)
Amedo - utredningsarbete (distans och centrala Malmö)
Kvalifikationer - krav
Legitimerad psykolog
Goda KBT-kunskaper från utbildning och/eller klinisk erfarenhet
Erfarenhet av arbete med exponering
Erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar av vuxna
Vill arbeta i terapirum, i fält och på distans
B-körkort (krävs för vissa behandlingar)
Kan genomföra utredning och behandling på engelska
Meriterande
Erfarenhet av KBT-behandling av specifika fobier och social ångest
Erfarenhet av psykologisk behandling vid ADHD och autism
Erfarenhet från privat vård
Intresse för exponeringsbaserad behandling även vid andra tillstånd än fobier exempelvis PTSD och OCD
Äger medelstor eller stor hund (relevant i vissa exponeringsmoment)
Du är empatisk och förtroendeskapande, arbetar strukturerat och evidensbaserat och trivs i en roll där du kombinerar självständigt ansvar med strukturerat samarbete. Du uppskattar variation, lärande och ett aktivt kliniskt arbete där exponering är en central del. Du är intresserad av npf i allmänhet och ADHD och autism i synnerhet. Du är trygg i att avråda, pausa eller säga nej till utredning eller behandling när förutsättningarna inte bedöms vara rätt eller när det inte bedöms som hjälpsamt för patienten.
Flexibel schemaläggning
Du har möjlighet att lägga ditt eget schema i dialog med arbetsgivare och patienter inom ramen för verksamhetens behov och gemensamma strukturer.
Anställningsform och lön
Tillsvidareanställning 50 %
Möjlighet till timmar enligt överenskommelse och utökning
Individuell lönesättningSå ansöker du
Intervjuer sker löpande och tillträde kan ske med kort varsel innan sista ansökningsdatum.
Ansökan och frågor skickas till: rekrytering@afobia.se
Rekryteringsansvarig
Jonas Evander
Grundare och verksamhetschef
Leg. psykolog,
Leg. psykoterapeut,
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
E-post: rekrytering@afobia.se
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare: Amedo AB (org.nr 559461-8034)
För detta jobb krävs körkort.
Arbetsplats: Afobia/Amedo i Malmö
Afobia/Amedo i Malmö Kontakt
Verksamhetschef
Jonas Evander kontakt@afobia.se Jobbnummer
9715996