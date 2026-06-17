Psykolog/hälso- och sjukvårdskurator till Vårdcentralen City
Region Sörmland / Psykologjobb / Eskilstuna Visa alla psykologjobb i Eskilstuna
2026-06-17
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Vårdcentralen City, EskilstunaPubliceringsdatum2026-06-17Om företaget
Välkommen till Vårdcentralen City! Vi är en vårdcentral med cirka 17 000 listade patienter och här arbetar cirka 70 medarbetare. Vårdcentralen ligger centralt belägen med goda pendlingsmöjligheter. Vi söker nu ytterligare en psykolog till vår verksamhet.Arbetsuppgifter
Som psykolog på Vårdcentralen City ingår du i det psykosociala teamet som idag består av två psykologer och tre kuratorer. Vi har ett välfungerande team med gott samarbete. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av bedömningar och behandlingsinsatser för patienter med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Vi arbetar för att kunna erbjuda en snabb bedömningstid och därefter behandling enligt en stegvis vårdmodell. I basen erbjuder vi psykoedukativa föreläsningar samt kortare individuella insatser. Vidare har vi olika former av gruppbehandlingar samt riktade individuella behandlingsinsatser. Vi erbjuder också flera olika behandlingsprogram inom Internet-KBT.
Du ingår också i ett av vårdcentralens tre basteam som består av läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, psykolog eller kurator och medicinsk sekreterare. Dessa finns för att kunna erbjuda en fast vårdkontakt och mer sammanhållen vård för de patienter som har behov av detta.
Vårdcentralen arbetare aktivt med verksamhetsutveckling och som psykolog värdesätts din kompetens i organisationsutveckling.
Extern handledning erbjuds regelbundet.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Har du erfarenhet inom primärvård och/eller KBT/ACT är det meriterande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper där god samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt är något vi värderar högt.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Carina Broberg Arvefjäll, 070-337 36 03.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Vårdcentralen City!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-08-14.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
(http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
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och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RPV-26-077". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9969029