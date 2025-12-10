Psykolog/ Hälso- och sjukvårdskurator till första linjens barnuppdrag
2025-12-10
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
, Salem
, Ekerö
, Botkyrka
, Huddinge
Välkommen till oss på Södertälje vårdcentral!
Vi söker dig som är legitimerad psykolog/ legitimerad hälso-och sjukvårdskurator med KBT-inriktning som vill arbeta med barn och unga inom första linjens psykiska hälsa inom primärvården.
Södertälje vårdcentral ligger belägen mitt i Södertälje centrum med goda kommunikationsmöjligheter. Vi prioriterar arbetsmiljö, gott samarbete och trivsel. Tillsammans arbetar vi för att erbjuda en högkvalitativ primärvård för vår befolkning.
Södertälje vårdcentral har ca 10 000 listade patienter. Vår husläkarmottagning består av ett härligt gäng med psykolog, psykoterapeut, hälso- och sjukvårdskurator, läkare, distrikssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, hemsjukvård, fotterapeut, bvc, samt reko.
Du kan läsa mer om oss på Södertälje vårdcentral (regionstockholm.se)
Vi erbjuder
Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjligheter till löneväxling, avtalspension samt försäkringar. Utöver det erbjuder vi:
• Fortbildning.
• Kvalitets- och utvecklingsarbete på arbetstid.
• Friskvårdsbidrag på 5000kr/år.
• Friskvårdstimme.
Publiceringsdatum2025-12-10Om tjänsten
Första linjens mottagning för barn och unga behandlar barn mellan 6-17 år med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Du möter patienter som lider av t.ex stress, oro, ångest och självskadebeteende. Du gör bedömningar, ger behandlingsinsatser och erbjuder stöd till vårdnadshavare. Du samverkar med andra professioner på vårdcentralen samt med externa aktörer som skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin.
Samverkan är en viktig del för att ge våra barn och unga bästa möjliga vård därav kommer en del av tjänsten bestå av att stärka och utveckla vår samverkan med externa aktörer.
Vi värdesätter engagemang, samarbete och flexibilitet. Kvalifikationer
• Legitimerad psykolog/ legitimerad hälso- och sjukvårdskurator.
Meriterande
• Erfarenhet av arbete med barn och unga inom primärvården eller barn- och ungdomspsykiatrin.
• Kunskap att arbeta i journalsystemet Take Care och god datorvana är önskvärt. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är intresserad av primärvårdens uppdrag och vill bidra till dess utveckling. Du är bekväm med att arbeta självständigt och ta egna beslut samtidigt som du har god samarbetsförmåga. Du har ett patientcentrerat arbetssätt, är lyhörd och flexibel i ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrig information
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan komma att kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning

Månadslön
