Psykolog för Praktisk tjänstgöring (PTP) till Vuxenpsykiatrimottagningen
Region Halland / Psykologjobb / Kungsbacka Visa alla psykologjobb i Kungsbacka
Om arbetet
Som PTP-psykolog kommer du att ingå i PTP-programmet med möten cirka en gång per månad.
Programmet innehåller föreläsningar, med betoning på arbetet som psykolog inom olika verksamheter men också om områden som etik, HBTQ-frågor och våld i nära relationer. Det viktigaste i programmet är dock utbytet emellan PTP-psykologerna. Studierektor kommer även att hålla kontakt med PTP-handledarna.
Tjänsten uppfyller de kvalitetskrav för PTP-tjänster som upprättats och erbjuder därför en fullständig PTP-tjänstgöring där Socialstyrelsens föreskrifter utgör grunden. Tjänsten är på heltid (om inte annat överenskommes) under ett år.
Vuxenpsykiatrimottagningen i Kungsbacka ligger ca 20 minuters tågresa från Göteborg och Varberg.
Mottagningen i Kungsbacka består av två allmänpsykiatriska team, ett beroendeteam och ett psykosteam. Vuxenpsykiatrimottagningen (VPM) i Kungsbacka är en specialistpsykiatrisk mottagning med cirka 65 medarbetare som arbetar i tvärprofessionellt, i samarbete med såväl heldygnsvård som närsjukvård. I teamen ingår läkare, psykologer, socionomer, sjuksköterskor, skötare, sjukgymnast, rehabkoordinator, arbetsterapeuter och medicinska sekreterare.
Vuxenpsykiatrimottagningen i Kungsbacka har som uppdrag att utreda och behandla specialistpsykiatriska patienter. Målgruppen är personer över 18 år med bland annat svåra depressions- och ångesttillstånd, bipolärt tillstånd, personlighetsstörning, autismspektrumtillstånd, ADHD, psykotiska tillstånd och suicidalitet.Kvalifikationer
Till PTP-programmet söker vi dig som har svensk psykologexamen, alternativt examen från likvärdig utbildning utomlands samt intyg från Socialstyrelsen där det framgår att PTP-tjänstgöring är nästa steg. Examensbevis ska uppvisas före tillträde.
Erfarenhet från arbete/praktik inom hälso- och sjukvård är meriterande, speciellt erfarenheter från verksamheter av likartat slag som där du söker tjänst.
Som person är du är intresserad av att arbeta i team med andra yrkesgrupper och har god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Om du har generella PTP-programmet ta kontakt med studierektor Caroline Dromberg; caroline.dromberg@regionhalland.se
, 073-3413213. För frågor om tjänsten i övrigt vänd dig till kontaktpersonen, se uppgifter nedan.
För dig som blir aktuell för anställning där kontakt med barn sker kommer arbetsgivaren att begära att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret (som du själv begär ut från Polisen) inför beslut om eventuell anställning, utifrån Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.Övrig informationhttps://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-verksamheter/psykiatrin
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
