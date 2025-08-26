Psykolog/Beteendevetare till Regionhälsan, Sundsvall
Region Västernorrland / Psykologjobb / Sundsvall Visa alla psykologjobb i Sundsvall
2025-08-26
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Regionhälsan är Region Västernorrlands och Sundsvalls kommuns interna företagshälsovård med uppdrag att stödja arbetsgivaren i det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetslivsinriktad rehabilitering. Arbetet sker på individ- grupp- och organisationsnivå. Som anställd på Regionhälsan är ditt arbetsfält regionens verksamheter som tandvård, primärvård, specialistvård och folkhögskolor samt kommunens förvaltningar som förskole- och skolverksamhet, omsorg/äldreomsorg, kultur och fritid och kommunala bolag.
Vi söker nu en psykolog alternativt dig som är beteendevetare med grundläggande psykoterapiutbildning inriktning KBT till oss på Regionhälsan i Sundsvall. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Psykolog/Beteendevetare till Regionhälsan, SundsvallPubliceringsdatum2025-08-26Dina arbetsuppgifter
Som psykolog/ beteendevetare kommer du både självständigt och i multidisciplinära team stödja chefer, förtroendevalda och anställda i det systematiska arbetsmiljöarbetet och med arbetslivsinriktad rehabilitering. Du ansvarar även för att utveckla verksamhetens metoder och tjänsteutbud. Arbetsuppgifterna är på individ-, grupp- och organisationsnivå ofta i korta intensiva perioder. Du kommer bland annat arbeta med:
Samtalsstöd kopplade till arbetsrelaterade problem och rehabilitering
Rehabiliterande gruppinsatser
Akuta arbetsmiljöinsatser som kris- och konflikthantering
Rådgivning och konsultativt stöd till cheferUtbildningsbakgrund
Kartläggningar/bedömningar
Vi utgår från våra mottagningar och möter våra kunder både fysiskt och digitalt. Resor förekommer över hela länet.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad psykolog eller har en beteendevetarexamen
Har grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning
Har arbetslivserfarenhet inom vården
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om du
Har erfarenhet från arbetslivsinriktad rehabilitering, psykosociala arbetsmiljöfrågor på individ-, grupp- och organisationsnivå
Har tidigare arbetat med kartläggningsprofiler och funktionsnivåbedömningar
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Flexibel
Stabil
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kan kräva att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "80:2025:123". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Johan Henriksson +4660181976 Jobbnummer
9477073