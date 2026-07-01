Psykolog / behandlare / psykoterapeut - vikariat på Åre Hälsocentral
Region Jämtland Härjedalen, Åre hälsocentral / Psykologjobb / Åre Visa alla psykologjobb i Åre
2026-07-01
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Åre hälsocentral i Åre
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen – en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Primärvården i Region Jämtland Härjedalen ingår organisatoriskt i Division Nära Vård tillsammans med Ambulansen, Folktandvård, Psykiatri samt Barn- och ungdomspsykiatrin.
Primärvården är organiserad i 4 närvårdsområden och sedan januari 2022 så är primärvården och ambulanssjukvården integrerade under God och nära vård. Varje närvårdsområde är en ekonomisk enhet som leds av en verksamhetschef. Primärvården ansvarar också för regionens sjukvårdsrådgivning, ungdomsmottagning och närvårdsavdelningen Näva, vilka samtliga är anslagsfinansierade.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Bedömning av vårdnivå och triagering inom primärvården vid psykisk ohälsa.
Psykologisk bedömning och behandling av lindrig till måttlig psykisk ohälsa, individuellt och i grupp.
Evidensbaserad behandling inom primärvårdens ram, främst KBT.
Konsultation och rådgivning till övriga professioner i teamet.Kvalifikationer
För psykolog
Legitimerad psykolog
Erfarenhet av psykologisk behandling, gärna KBT
Intresse för primärvård och breda patientärenden
God förmåga att arbeta självständigt och i team
För KBT-terapeut eller behandlare
Steg 1 KBT eller motsvarande utbildning inom psykoterapeutisk behandling
Erfarenhet av strukturerade samtalsbehandlingar
Vana vid manualbaserade eller evidensbaserade metoder
Förmåga att arbeta självständigt inom tydliga ramar och i samverkan med team
Meriterande
Erfarenhet från primärvård eller första linjen
Erfarenhet av korta behandlingsinsatser
Intresse för digitala arbetssätt och distansarbete
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: September 2026, upphör: 2027-12-31 .
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 6 C334658". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Kurortsvägen 20 (visa karta
)
837 51 ÅRE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Åre hälsocentral Kontakt
Enhetschef Åre Hälsocentral
Maria Kerner Maria.kerner@regionjh.se 0730589485 Jobbnummer
9986356