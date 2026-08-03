Psykolog, Barn- och ungdomshabiliteringen, Neuropsykiatriska teamet
Region Örebro län / Psykologjobb / Örebro Visa alla psykologjobb i Örebro
2026-08-03
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Vi söker legitimerad psykolog till neuropsykiatriska teamet med placering i Örebro. Tror du att detta är ett arbete som passar dig, så är du varmt välkommen med din ansökan till oss!
Neuropsykiatriska teamet vänder sig till barn och ungdomar med autism och normalbegåvning från 7 år och tills de slutar gymnasiet. I det neuropsykiatriska teamet samarbetar du med 5 psykologer, 6 kuratorer, 2 logopeder, 6 arbetsterapeuter, 5 specialpedagoger, läkare, 2 teamsekreterare och enhetschef.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär teamarbete med insatser riktade till barn och ungdomar med autism med normalbegåvning samt deras familjer. Hos oss får du ett intressant och utvecklande arbete med varierande arbetsuppgifter. I neuropsykiatriska teamet har vi lagt fokus på att utveckla våra individuella insatser och gruppbehandlingar enligt evidensprövade metoder, till exempel ångesthantering och social färdighetsträning i grupp. När det gäller det individuella insatserna ligger fokus på behandling av framför allt ångestproblematik i kombination med förståelse av svårigheter och styrkor utifrån autism. Fler exempel på arbetsuppgifter är planering tillsammans i teamet, konsultation, bedömningar och samverkan med andra vårdgivare runt det enskilda barnet och familjen.
Inom Barn- ungdomshabiliteringen i Örebro län finns 13 psykologtjänster varav huvuddelen har sin placering i Örebro och några sin placering vid länsmottagningarna i Nora, Karlskoga och Hallsberg. Vi har också PTP-psykolog inom verksamheten och tar emot psykologkandidater.
När du är nyanställd har du den första tiden en mentor hos oss samt kontinuerlig extern handledning i yrkesgruppen. Neuropsykiatriska teamet är en länsövergripande verksamhet. Den utlysta tjänsten som psykolog har sin placering i Örebro. Hos oss får du intressanta, utvecklande och varierande arbetsuppgifter. Välkommen att söka tjänsten hos oss!Kvalifikationer
Legitimerad psykolog. Erfarenhet av och intresse för arbete med barn och ungdomar med autism är meriterande. Resor ingår i tjänsten varför körkort erfordras.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Barn- och ungdomshabiliteringen erbjuder stöd och behandling till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar samt deras familjer och nätverk. I team samarbetar flera olika yrkesprofessioner. Hos oss finns kurator, logoped, psykolog, specialpedagog, läkare, sekreterare, enhetschef, arbetsterapeut och fysioterapeut.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare. Tillsammans med 11 000 kollegor kan du skapa ett bättre liv för de vi finns till för. Hos oss finns meningsfulla och samhällsviktiga jobb där du kan göra skillnad i invånarnas vardag, hälsa och livskvalitet. Dygnet runt, året om, ansvarar vi för hälso- och sjukvård, tandvård och länets kollektivtrafik. Vi har också det regionala utvecklingsansvaret i länet och ett uppdrag att bidra till kulturlivet.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:607". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Tf enhetschef
Angela Kadi angela.kadi@regionorebrolan.se 019-602 24 19 Jobbnummer
10018723