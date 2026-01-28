Psykiatrisköterska till Hemsjukvården i Kungsbacka kommun
Kungsbacka Kommun / Sjuksköterskejobb / Kungsbacka Visa alla sjuksköterskejobb i Kungsbacka
2026-01-28
Vi söker en psykiatrisköterska som ska arbeta mot bostad med särskild service med inriktning psykatri.
Tjänsten ligger inom förvaltningen för Vård och Omsorg och du kommer att samarbeta med medarbetare i förvaltningen Individ & Familjeomsorg för hälso- och sjukvårdsinsatser för de patienter vi gemensamt har ett ansvar för.
Rollen som Psykiatrisköterska hos oss
Ditt uppdrag är att planera och utföra medicinska insatser på de patienter du ansvarar för. Tillsammans med dina kollegor planerar ni arbetet för dagen och stöttar varandra vid behov. Du utgår centralt i Kungsbacka från Kolla vård- och omsorgsboende där hemsjukvården har administrativa lokaler. Där finns också din närmsta sjuksköterskekollega som också har boenden med inriktning psykiatri, samt ett större team med kollegor som arbetar med inriktning mot andra bostäder med särskild service samt arbetsterapeuter och fysioterapeuter som arbetar mot målgruppen. Du arbetar dagtid med flextidsavtal. Målgruppen är patienter från 18 år och uppåt som har fått beslut om boende med särskild service enligt LSS. I denna roll kommer du vara del av ett nytt projekt för hur vi ska arbeta med vårdtagare som har psykisk ohälsa på de traditionella boendena inom BMSS.
Arbetet är givande, självständigt och du kommer till ett gott gäng av kollegor där du både får och förväntas att vara med och påverka på arbetsplatsen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
- Bedömningar av psykisk ohälsa
- Lägga upp handlingsplan och leda omsorgspersonal i genomförandet
- Handledning av omsorgspersonal
- Telefonrådgivning
- Kontakt med vårdcentraler och slutenvården
- Läkemedelsansvar
- Göra medicinska bedömningar utifrån varje specifik händelse
- Utföra åtgärder och uppföljningar
- Teamsamverkan med olika instanser som Samordnad Individuell planering (SIP)
- Beställning av omvårdnads- och medicinskt material till de patienter du ansvarar för
Du kommer att ha dialog med vårdcentraler och specialistmottagningar. Där är samarbete och problemlösning en stor del av arbetet. I din vardag kommer du att arbeta i många olika system och digitala lösningar såsom journalsystemet Combine, planeringssystem Lifecare, digitalt signeringssystem Alfa och händelserapportering i DF-respons.Publiceringsdatum2026-01-28Profil
Som person arbetar du bra tillsammans med andra och ser värdet i tvärprofessionellt teamarbete. Du är tillmötesgående och lyhörd i ditt bemötande både till patienter, i personalgrupper och med dina närmsta kollegor. Som person är du relationsskapande, har förmåga till att självständigt organisera och prioritera ditt arbete. Du bedriver ditt uppdrag utifrån ett personcentrerat perspektiv vilket gör att det är viktigt att du utifrån målgruppen kan anpassa information till individens behov. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- är legitimerad psykiatrisköterska
- innehar B-körkort
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av arbete med unga vårdtagare med psykisk ohälsa och NPF-diagnoser
- erfarenhet av att konsultera inom vården
- erfarenhet av handledning av vårdpersonal och legitimerade kollegor
- specialistexamen inom psykiatri
- erfarenhet från arbete inom psykiatrisk vård
- erfarenhet från arbete inom hemsjukvård
Läs gärna mer om oss
Om du frågar oss så är det bästa med våra jobb är att det givande målgrupp att arbeta med. När vi är ute och träffar våra patienter eller styr upp något så att vården funkar bättre, då känns det meningsfullt. Arbetet är också självständigt, man får mycket frihet under ansvar.
Se gärna vår film om att arbeta i hemsjukvården här: https://youtu.be/K5hY3TowsP0
Hemsjukvården i Kungsbacka kommun är en stor organisation med nästan 200 medarbetare, med sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Hemsjukvården ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser på primärvårdsnivå för patienter i alla åldrar. I nära dialog med patient och närstående formar vi en god och säker vård. Tjänsten tillhör enheten hemsjukvård LSS. På enheten arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och enhetschef, totalt 25 personer.https://kungsbacka.se/omsorg-och-hjalp/hemsjukvardhttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-vard--omsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 100% med tillsättning enligt överenskommelse. Du arbetar dagtid, måndag till fredag, med flextidsavtal.
Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Inom Förvaltningen för Vård & omsorg anställds samtliga medarbetare inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende på 100% sysselsättningsgrad men medarbetare har möjlighet att gå ner till önskad sysselsättningsgrad utifrån verksamhetens behov.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du kan beställa här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Sa-har-ar-det-att-jobba-hos-oss/
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 11 februari. Urval och intervjuer sker löpande.
Vi strävar efter en transparent och inkluderande rekryteringsprocess. Därför kommer du att få svara på ett antal frågor i samband med att du skickar in din ansökan. Detta innebär att du inte skall bifoga ett personligt brev utan endast ditt CV. Svaren på frågorna kommer objektivt och strukturerat att användas som del i urval.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/29". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Hanna Fladberg, rekryterare 0300-837111 Jobbnummer
9710388