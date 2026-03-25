Psykiatrisjuksköterska till WeMind BUP Växjö
Wemind AB / Sjuksköterskejobb / Växjö Visa alla sjuksköterskejobb i Växjö
2026-03-25
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wemind AB i Växjö
, Jönköping
, Habo
, Höör
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med evidensbaserad psykiatri där din kompetens verkligen gör skillnad?
Hos oss får du göra skillnad varje dag. Du blir en viktig del av vårt engagerade team, där din kompetens och ditt genuina bemötande skapar trygg, evidensbaserad vård - samtidigt som du utvecklas professionellt tillsammans med kollegor som brinner för patienternas bästa.
Att arbeta som sjuksköterska på WeMind
Som sjuksköterska är du central i patientens vård. Du är fast vårdkontakt och samordnar insatser kring patienten. Du arbetar självständigt, men aldrig ensam - runt dig finns ett multiprofessionellt team med kollegor som du samarbetar tätt med. Träffa våra sjuksköterskor.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Rådgivning (även telefon)
Läkemedelsuppföljning
Vårdplanering och årskontroller
Patient- och anhörigutbildning
Vi arbetar med mätningsbaserad vård, där behandlingen följs upp med validerade skattningsskalor tillsammans med patienten/anhöriga. Det ökar delaktighet och möjliggör en individualiserad behandling som skapar verkligt värde för patienten. Uppföljning sker digitalt, vilket minskar den administrativa belastningen och frigör mer tid för det du brinner för - patientkontakten.
Din nya arbetsplats
WeMind BUP Växjö ingår i vårdval Kronoberg Specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppenvård. På mottagningen tar vi emot barn/unga 6-17 år för psykiatrisk bedömning, utredning och behandling. Teamet består av arbetsterapeut, kurator, specialistläkare i psykiatri, medicinsk sekreterare, psykologer och sjuksköterskor. Vi har ett tätt samarbete mellan professioner samt arbetar aktivt för god samverkan med vårdgrannar och myndigheter.
Mottagningen ligger i nyrenoverade lokaler centralt i Växjö med närhet till kommunikationer och stort utbud av restauranger och caféer runt hörnet.
Vi erbjuder dig:
Trygg anställning med kollektivavtal och försäkringar
Friskvårdsbidrag via Epassi
Individuell lönesättning
Regelbunden kompetensutveckling
Möjlighet att delta i utvecklingsprojekt
Vi tror på ett nära och aktivt ledarskap, korta beslutsvägar och en arbetsmiljö där du både känner dig trygg och stimulerad. Och ja - vi tycker att det är viktigt att ha roligt på jobbet. Läs mer om vårt erbjudande.
Om dig
Specialistsjuksköterska i psykiatri
Erfarenhet inom BUP/öppenvårdspsykiatri, meriterande
Du vill arbeta brett inom psykiatrin och uppskattar struktur, evidens och systematisk uppföljning. Du värdesätter den sociala arbetsmiljön, samarbetet med kollegor och möjligheten att påverka och utveckla verksamheten. Du tar initiativ, bidrar med din kompetens och trivs i en miljö där vi lär av varandra.
Praktisk information
Tillsvidareanställning (provanställning tillämpas)
Omfattning 100%, eller enligt överenskommelse
Placering Växjö
Tillträde enligt överenskommelse
Kontroll av yrkeslegitimation och belastningsregister sker före beslut om anställning.
Din ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 30 april 2026. Urval sker löpande.
För frågor är du varmt välkommen att kontakta: Ulrika von Sivers, verksamhetschef, på 073-8555385 eller ulrika.von.sivers@wemind.se
Jag ser fram emot att höra från dig och att få berätta mer om oss. Varmt välkommen med din ansökan! Ulrika von Sivers
WeMind arbetar för psykisk hälsa och erbjuder vård och stödinsatser inom vuxenpsykiatri, BUP, HVB samt resurs- och behandlingsskola. Vi arbetar evidensbaserat, följer behandlingsresultat, är resursmedvetna och har alltid med ett vänligt bemötande. Vår viktigast byggsten är självklart våra medarbetare och tillsammans jobbar vi för att ständigt förbättra psykiatrin i Sverige och genom effektiv och jämlik vård och insatser gör vi skillnad på riktigt. Bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7461670-1913460". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wemind AB
(org.nr 556720-3798), https://jobb.wemind.se
Västra Esplanaden 3 (visa karta
)
352 30 VÄXJÖ Arbetsplats
WeMind Jobbnummer
9819536