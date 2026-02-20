Psykiatrisjuksköterska till Vuxenpsykiatrisk akutmottagning i Helsingborg
Gör skillnad. Varje dag.
Är du sjuksköterska med ett genuint människointresse som letar efter en ny utmaning? Vill du få chansen att utvecklas både i din profession och som person? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Psykiatriska akutmottagningen i Helsingborg är belägen på Helsingborgs lasarett bredvid de övriga akutmottagningarna. Vi arbetar dygnet runt med att ta emot och bedöma akutpsykiatriska patienter från 18 års ålder och uppåt. På vår enhet arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare och läkare med god kompetens och gedigen erfarenhet.
Vår arbetsgrupp kännetecknas av öppenhet, gemenskap och av värme och omtanke både gentemot våra patienter och varandra. Med kompetens och medmänsklighet gör vi skillnad i människors liv och är en tröst och trygghet i jobbiga stunder. Varmt välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska har du ett omväxlande och spännande arbete där patienten står i fokus. Dina arbetsuppgifter innefattar omvårdnad samt behandling vid omhändertagande av den akut sjuka patienten. Eftersom den ena dagen inte är den andra lik och inflödet av patienterna varierar planerar du ditt arbete utifrån arbetsdagens förutsättningar. Du arbetar självständigt men kan alltid få stöd och hjälp av kollegor. Arbetet präglas av spännande patientmöten i ett stundvis högt tempo. Ett bra bemötande med omtanke och respekt mot både patienter och deras anhöriga är en viktig del i arbetet. Arbetsuppgifterna inkluderar även telefonrådgivning där du möter människor som behöver råd och vägledning. Vi har ett väl etablerat och utbrett samarbete med olika myndigheter så som socialtjänst, polis och kriminalvård.
Som ny medarbetare får du en individuellt anpassad introduktion och handledning av erfaren och trygg personal. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vården inom vår verksamhet och hos oss utgör alla i arbetsgruppen en viktig del i detta. Vi värdesätter även kompetensutveckling och erbjuder därför fortbildning såväl internt som externt.
Arbetstiden är förlagd på 38,25 timmar/vecka med kombinerad dag- och kvällstjänstgöring. Även nattarbete kan förekomma. Vi erbjuder önskeschema vilket innebär att du har stor möjlighet att påverka dina egna arbetstiderKvalifikationer
Vi riktar oss till dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Specialistutbildning inom och/eller erfarenhet av psykiatrisk vård är meriterande. Även erfarenhet av journalsystemet Melior ses som meriterande.
Det här är en tjänst för dig som sätter patientens bästa i fokus och trivs med en varierad arbetsdag. Som person kan du både arbeta självständigt och har god förmåga att samarbeta. Därtill ser vi även att du är flexibel och kan prioritera dina arbetsuppgifter efter rådande situation. Vi förutsätter att du bidrar med eget initiativ för att utveckla vår verksamhet samt att du är trygg i din yrkesroll. Genom ditt engagemang och din positiva inställning bidrar du till vårt goda arbetsklimat. Vid tillsättning av tjänsten kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Utdrag från misstanke- och belastningsregister kommer göras innan eventuell anställning.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den tredje största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vård och omsorg. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatri. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet.
