Psykiatrisjuksköterska till psykiatriska mottagningen
2025-10-29
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Katrineholm
, Vingåker
, Flen
, Eskilstuna
, Nyköping
eller i hela Sverige
Psykiatriska mottagningen Kullbergska sjukhuset, Katrineholm
Är du intresserad av att arbeta i en verksamhet där samarbete och professionalitet värderas högt och där ständig utveckling pågår?
Vi söker dig som vill arbeta på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Vår mottagning är belägen på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, gångavstånd från tågstationen, vilket ger goda pendlingsmöjligheter. På mottagningen arbetar ett femtiotal personer med olika professioner och behandlingsinriktningar.
Mottagningen består av ett jourteam, ett beroendecentrum och två basteam samt ett psykosteam. Teamen är i grunden allmänpsykiatriska men har ansvar för olika vårdprocesser.
Vår gemensamma värdegrund i vardagen är: Professionalism, Samarbete och Tillit.
Vi erbjuder Dig ett spännande och omväxlande arbete och god arbetsgemenskap. Vi strävar efter att vara en mottagning med högt i tak, där kreativa diskussioner utifrån olika synsätt och former har en självklar plats.
Anställningsförmåner
Fri sjukvård - skattepliktig förmån, Sörmlands hälsoprogram, löneväxling till pension, medlemskap i fritidsföreningen, friskvårdsbidrag.
På mottagningen blir du en av flera sjuksköterskor och du får erfarna medarbetare med hög kompetens som är intresserade av att ta tillvara dina erfarenheter och kunskaper. Du kommer att arbeta som sjuksköterska i öppenvården. Men vid sjukdom och semestrar så hjälps vi åt över teamen.
Behandlingsarbetet bedrivs både i team och i enskilda kontakter med gemensamma tvärprofessionella behandlingskonferenser. Som sjuksköterska hos oss får du ansvar för sedvanliga medicinska behandlingar, samtalsbehandling utifrån din kompetens samt deltagande i vårdplaneringar.
Handledning erbjuds.
Din kompetens
Du är legitimerad sjuksköterska. Önskvärt är att du har vidareutbildning inom psykiatri samt/eller erfarenhet av psykiatriskt öppenvårdsarbete. Är ett krav att du arbetat som legitimerad sjuksköterska inom psykiatrin. Vidare är erfarenheter av samverkan med andra aktörer meriterande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt samt god samarbetsförmåga.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Tomas Zurkirchen, 070-562 36 33.
Biträdande vårdenhetschef Lina Johansson, 072-467 20 14.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0150-561 00.
Kom och jobba hos oss på psykiatriska öppenvårdsmottagningen!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-11-12
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
