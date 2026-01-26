Psykiatrisjuksköterska till psykiatrimottagning Alingsås
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Alingsås Visa alla sjuksköterskejobb i Alingsås
2026-01-26
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Vill du veta mer om oss? Följ oss i sociala medier: https://www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr, https://www.linkedin.com/company/s%C3%B6dra-%C3%A4lvsborgs-sjukhus/mycompany/, https://www.instagram.com/sodra_alvsborgs_sjukhus/?hl=sv
Om vår lediga tjänst
Ett självständigt arbete i team där kommer möta patienter inom samtliga diagnosgrupper.
Du kommer tillsammans med övriga specialistsjuksköterskor arbeta med medicinska uppföljningar, bedömningar ur ett omvårdnadsperspektiv och behandling. Du kommer även ha någon/några dagar per vecka då du arbetar som vårdkoordinator. Det innebär dels telefonrådgivning dels hantering av ärenden i 1177 och även akutbesök. När du känner dig trygg med mottagningens gränsdragningar mot vårdgrannar kommer du även göra basutredningar på nya patienter. Det finns möjlighet att inrikta sig mot patientgrupper eller behandlingsmetoder utifrån din erfarenhet och kunskap.
I arbetet ingår individuella patientkontakter där samarbete med närstående och andra resurspersoner ingår. Vi ser gärna att du är intresserad av digitala arbetssätt då vi arbetar mycket med egenmonitorering, formulärtjänst och digitala vårdmöten.. Vi erbjuder dig ett spännande och stimulerande arbete i trivsam miljö och engagerade arbetskamrater. Mottagningens medarbetare har hög kompetens och lång erfarenhet. Inom Verksamhetsområde psykiatri finns en generös inställning till vidareutbildning/utveckling för alla våra medarbetare. Regelbunden handledning erbjuds alla medarbetare.Publiceringsdatum2026-01-26Om företaget
Vuxenpsykiatrisk mottagning i Alingsås är en del av verksamhetsområde Psykiatri vid Södra Älvsborgs sjukhus. Mottagningen betjänar upptagningsområdet Alingsås och Lerums kommuner med ca 80 000 invånare. Mottagningen i Alingsås har genom sitt läge mycket goda kommunikationsmöjligheter. Hos oss arbetar ca 60 personer i professionerna sjuksköterskor, läkare, farmaceut, skötare, psykologer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, socionomer, sekreterare samt samordnare och vårdenhetschef.
På psykiatrimottagning Alingsås utreder och behandlar vi de flesta psykiatriska tillstånd vilket ger en stor variation och ständiga möjligheter att förkovra sig och lära nytt. Arbetsgruppen har genomgående hög kompetens och flera är specialistutbildade. I gruppen bestående av 13 sjuksköterskor finns en stor bredd och blandning av erfarenhetsnivåer. Ca 60% av specialistutbildade och 40% grundutbildade. Många har arbetat länge på mottagningen och i gruppen finns en stor kompetens.Profil
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och du får gärna vara specialistutbildad inom psykiatrisk vård. Du behöver ha minst ett års erfarenhet som sjuksköterska, och det är ett krav att du har arbetat inom psykiatrisk vård. Du behöver tycka om att jobba i team och ha ett genuint intresse för psykiatri. Du är trygg i din yrkesroll. Som person är du lugn, nyfiken, nytänkande, har en öppenhet för samarbete och bidrar till att skapa en god stämning samt att hjälpa andra. Förmåga att dela med sig och ta tillvara på sina kollegors kompetens är något vi värdesätter högt eftersom vårt team präglas av ett starkt engagemang. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Läser du sista terminen på sjuksköterskeprogrammet eller har mindre än fyra månaders yrkeserfarenhet hänvisas du att söka till våra introduktionsprogram. Läs mer om SÄS introduktionserbjudande till dig som nyexaminerad sjuksköterska här.Övrig information
Vi värnar om allas trygghet och begär utdrag ur belastnings- och misstankeregistret på alla som erbjuds anställning hos oss.
Välkommen med din ansökan! Vi kan komma att ha löpande urval och intervjuer så välkommen med din ansökan redan idag. Vänligen bifoga yrkeslegitimation och eventuellt specialistbevis.
