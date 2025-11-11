Psykiatrisjuksköterska till PAM-enheten
Är du psykiatrisjuksköterska med minst tre års klinisk erfarenhet och nyfiken på prehospital vård? Då har vi jobbet för dig! Vi söker förstärkning till våra två psykiatriska ambulanser (PAM) och till teamet på Citys ambulansstation.
AISAB har uppdrag av Region Stockholm att driva tre psykiatriska ambulanser (PAM-enheten), var på en PAM-enhet går dygnet om och den andra kvällstid. PAM-enheten utför avgörande insatser och erbjuder personer med akut psykisk ohälsa ett högkvalitativt prehospitalt omhändertagande. Uppdraget innebär bland annat att utföra bedömning och insats vid misstänkt eller hög risk för självmord, så kallade SPIS larm och att utföra akuta psykiatriska bedömningar som kräver omedelbar åtgärd i hemmet eller ute på fält i hela Region Stockholm.
I PAM-ambulansen arbetar du i team, med två psykiatrisjuksköterskor och en erfaren ambulanssjukvårdare, för att skapa trygghet både för patienten och närstående. Tillsammans ger ni bästa möjliga vård och omvårdnad i patientens hem, på en olycksplats och under transport. På en olycksplats samverkar ni ofta med polis, räddningstjänst, akutambulans och akutläkare.
Som psykiatrisjuksköterska är du medicinskt ansvarig i PAM-ambulansen. Du gör medicinska prioriteringar, beslutar om omvårdnads- och medicinska åtgärder utifrån vårdbehov och hänvisar till rätt vårdnivå.
Vårt anställningserbjudande
Ett spännande och livsviktigt arbete
Kollegor med starkt engagemang och hög kompetens.
10 utbildningsdagar per år.
5.000 kr i friskvårdsbidrag per år.
Gym på arbetsplatsen.
Individuell schemaläggning. Publiceringsdatum2025-11-11Kvalifikationer
Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatri. 3 års yrkeserfarenhet av psykiatrisk vård.
Det är meriterande om du:
Har tidigare erfarenhet av Psykiatrisk ambulans (PAM) Har utbildning i PS (prehospital särskild sjukvårdsledning), suicidriskbedömning, bergenutbildning eller S-HLR. Har erfarenhet av akut psykiatri.
Övriga kvalifikationer
Innehar B-körkort. God lokalkännedom inom Region Stockholm. Behärskar svenska i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är stabil och trygg att arbeta med patienter i utsatta situationer. Du har förmåga att sätta dig in i någon annan perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor. Du skapar förtroendefulla relationer, har en hög personlig mognad och gör korrekta avvägningar och prioriteringar även i mer utmanande situationer. I ditt arbete är du självständig och tydlig i din kommunikation. Du är en bra samarbetspartner mot kollegor och med andra yrkesutövare och externa vårdkontakter och relaterar till dom på ett lyhört och smidigt sätt.
Vi lägger stort vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Tillsvidareanställning på heltid, treskift.
Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökningsprocess och information
Varmt välkommen med din ansökan! Ansök redan idag! Urval görs löpande under rekryteringen. Bifoga ditt CV i ansökan, specialistsjuksköterskeexamen och legitimation från socialstyrelsen, samt annan dokumentation som kan styrka din kompetens och erfarenhet.
I rekryteringen ingår kontroll hos IVO och Socialstyrelsen. Vi begär även in utdrag ur polisens belastningsregister.
Vill du veta mer om jobbet? Tveka inte att kontakta oss på City ambulansstation:
Mattias Holmqvist, samordnare PAM, mattias.holmqvist@regionstockholm.se
, 08-123 120 93
Camilla Florin, stationschef, camilla.florin@regionstockholm.se
, 08-123 120 41
Rebecca Almerén, Vårdförbundet, rebecca.almeren@regionstockholm.se
Om AISAB
AISAB ägs av Region Stockholm och är en viktig del av akutsjukvården i regionen. I våra uppdrag samverkar vi främst med Region Stockholms primärvård, akutsjukvård och SOS Alarm AB för att säkerställa snabbt omhändertagande, god vård och säker transport av sjuka och skadade till rätt vårdnivå. Vi bedriver framgångsrikt även ett prehospitalt träningscenter (KTC) och forskning inom prehospital vård. Tillsammans utvecklar vi ambulanssjukvården! https://aisab.nu/sv-se/jobba-hos-oss
Följ oss gärna i sociala medier! https://www.facebook.com/AISAB.nu/https://www.instagram.com/aisab_ambulanssjukvarden/https://www.linkedin.com/company/27056850
