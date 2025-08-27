Psykiatrisjuksköterska till Mobil Resurs Suicidprevention (MRS)
Region Örebro län / Sjuksköterskejobb
2025-08-27
Vill du möta människor som befinner sig i ett extremt utsatt läge där du verkligen kan göra skillnad? Tycker du om att arbeta med stödjande samtal? Trivs du bäst med kortvariga kontakter? Här är tjänsten för dig. Mobil Resurs Suicidprevention är en regional resurs med 5 tjänster där organisationstillhörigheten är Enheten för Vårdsamverkan psykiatri. Teamet utgår från USÖ och har tre centrala uppdrag och arbetsområden:
• Möta personer som gjort ett suicidförsök och stödja dem och deras anhöriga
• Stöd till efterlevande vid fullbordat suicid
• Utbilda och handleda om suicid.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Psykiatrisjuksköterska till Mobil Resurs Suicidprevention (MRS)Publiceringsdatum2025-08-27Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare i Mobil Resurs Suicidprevention arbetar du väldigt självständigt, med stort eget ansvar och stort mandat att lägga upp dina insatser. Den initiala kontakten med patienten ska ske inom 48 timmar efter aktualisering och därefter planeras uppföljningen tillsammans med patienten och dess anhöriga. Uppföljning sker via telefon, digitala besök, hembesök, besök på mottagningen eller andra platser man kommer överens om. Efterlevandestödet aktualiseras oftast från de efterlevande själva eller från övrig sjukvård eller räddningstjänst. Utbildningsinsatser planeras terminsvis och prioriteringar görs löpande. Alla teamets insatser präglas av flexibilitet och anpassning till de behov patienten, de efterlevande eller de som efterfrågat utbildning ger uttryck för. En central del i arbetet är kontakt och samverkan med psykiatrins olika enheter, andra delar av regionen, kommuner och övriga vårdgivare i länet. För att trivas i teamet behöver du vara trygg med att arbeta självständigt och kunna göra psykiatriska bedömningar. Du bör även vara flexibel och ha en lösningsfokuserad inställning för att kunna ställa om snabbt, då uppdrag kan ges med kort framförhållning. God kännedom om psykiatrins organisation och kontaktvägar är dig till hjälp. I gengäld erbjuds du ett intressant varierande och självständigt arbete där ingen dag är den andra lik. Du kan som medarbetare i detta team även ofta påverka dagarnas upplägg inom ramen för din arbetstid. Utifrån ärendenas natur behöver vi ha, och har, en god sammanhållning i teamet där vi ger stöd och hjälp till varandra vid behov.
Övrig information
Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer
Du som söker tjänsten är en erfaren sjuksköterska, psykiatrisjuksköterska (tjänsten är dock ingen traditionell sjuksköterskeroll) eller så har du annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av svåra samtal gärna suicidpreventiva samtal, du bör ha viss psykiatrisk kompetens, samt vara van vid samverkan och utvecklingsarbete. Arbetet är komplext och ställer höga krav på flexibilitet, personlig mognad, ansvarstagande och trygghet då vi stödjer människor i svår kris. Du behöver även trivas i rollen som utbildare och att föreläsa, samt bör du inneha körkort då våra arbetsuppgifter ofta utförs utanför USÖ. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju. Intervjuer kommer att ske fortlöpande.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:619". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Enhetschef
Karoline Asp 019-602 72 74 Jobbnummer
9479342