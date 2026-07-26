Psykiatrisjuksköterska till Håbo- Enköpings psykiatrimottagning
Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Enköping Visa alla sjuksköterskejobb i Enköping
2026-07-26
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Verksamhetsområde psykiatri
Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något – ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Håbo-Enköping är en allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning centralt belägen i Enköping.
Vi är i ett spännande förändringsskede där vi arbetar mycket med utveckling av vår organisation och vårdprocesser för att kunna erbjuda det bästa möjliga behandlingsutbudet för våra patienter. Nu påbörjar vi också en omställning av den psykiatriska vården till att bli mer hembaserad samt utöka andelen egen vård.
Vi har en stor bredd i vår verksamhet där vi både utreder och behandlar personer med bland annat svår affektiv problematik, neuropsykiatriska funktionshinder, psykossjukdom och beroendesjukdom. Vi arbetar med medicinska behandlingar, utredningar, samtalsbehandlingar, rådgivning och konsultation samt vid behov anhörigstöd.
Som sjuksköterska på vår mottagning har du stort individuellt ansvar för hur du lägger upp arbetet. Sjuksköterskorna på mottagningen är kompetenta och planerar arbetet tillsammans. Vårt arbete är ibland oförutsägbart varför flexibilitet i ditt arbetssätt är väldigt viktigt.
Enköping har bra kommunikationsmöjligheter med både Uppsala, Stockholm och Västerås. Mottagningen är belägen i ljusa lokaler på gångavstånd från resecentrum.
Ditt uppdrag
Ditt uppdrag utgår från patienternas och verksamhetens behov. Vi strävar efter att särskild kompetens och intresse kan utvecklas inom ramen för uppdraget.
Som sjuksköterska vid mottagningen företräder du omvårdnadsperspektivet i teamet. Teamet består förutom sjuksköterskor av läkare, kuratorer, psykologer, skötare och arbetsterapeut.
Du arbetar med omvårdnadsprocessens samtliga steg: bedömningar, analys av omvårdnadsbehov, formulering av omvårdnadsproblem, samt tar i samråd med patienten beslut om omvårdnadsmål och hälsofrämjande och/eller hälsobevarande åtgärder utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. I tjänsten ingår också omvårdnad i form av läkemedelsadministration, provtagningar och medicinska bedömningar. Du arbetar även med sjuksköterskans kärnkompetenser så som förbättringsarbete och utveckling av evidensbaserade arbetssätt. Du samverkar i teamet utifrån din kompetens inom omvårdnad.
I teamarbetet finns möjlighet till fördjupning och specialisering. Du medverkar i kvalitetsarbete inom ditt kompetensområde och deltar i forsknings- och utvecklingsarbete.Publiceringsdatum2026-07-26Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med minst kandidatexamen, gärna med erfarenhet från både psykiatrisk öppen- och heldygnsvård. Vidareutbildning i psykiatri är meriterande.
Din kompetens
Som person är du driven, yrkesstolt och har god samarbetsförmåga. Du trivs med att arbeta självständigt och i team och har en hög ambitionsnivå avseende professionellt ansvarstagande. Du trivs med att arbeta interprofessionellt och tar ansvar för att vara vetenskapligt uppdaterad inom ditt fält. Vid tillsättningen kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Förutom en tillsvidaretjänst på 100 %, erbjuder vi en nytänkande arbetsplats, där omvårdnad står i fokus. Möjlighet till distansarbete när verksamheten tillåter. Tillträde enligt överenskommelse, provanställning om högst 6 månader kan komma att tillämpas. Inför tillsättning kommer utdrag från Misstanke- och belastningsregister att tas ut.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Kontakta Avdelningschef Kristiina Lundgren tel. 018-617 22 84
Facklig kontakt nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS802/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
10011537