Psykiatrisjuksköterska till BUP akutenhet
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Borås Visa alla sjuksköterskejobb i Borås
2026-06-22
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, Svenljunga
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eller i hela Sverige
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Hos oss finns både trygghet, karriärmöjligheter, framåtanda och en stark gemenskap.
Vill du vara med och forma framtidens akuta barn och ungdomspsykiatri?
Nu söker vi dig psykiatrisjuksköterska som vill arbeta i en dynamisk och omväxlande miljö med högspecialiserad vård inom barn och ungdomspsykiatrin (BUP). Hos oss får du möjlighet att rotera mellan vårt mobila team, akutmottagningen och den akuta vårdavdelningen, vilket ger en unik variation i arbete och en bred kompetens. Det betyder att du ena dagen kan vara ute och träffa patienter i deras hemmiljö och nästa dag hantera akuta inskrivningar på avdelningen. Vill du ha ett arbete med puls, variation och där du aldrig står ensam i svåra beslut? Då kan det här vara jobbet för dig!
Om vår lediga tjänst
Till vår akutenhet för barn- och ungdomar söker vi nu dig som är intresserad av att arbeta med barn/ungdomar och familjer sett ur ett barnpsykiatriskt perspektiv inom vår akutenhet. Som psykiatrisjuksköterska hos oss kommer du att arbeta på vår akutavdelning där vi har sex vårdplatser samt på vår akutmottagning där vi gör akuta bedömningar dygnet runt. Den framtida planen är att starta ett mellanvårdsteam som ska jobba med intensiv behandling i dagvårdsform, samt ett mobilt team i syfte att kunna ge adekvat hjälp och stöd på hemmaplan. Detta team kommer att bemannas av personal från akutenheten för barn och ungdomar. Vi kommer att samarbeta i hög grad inom enheten för att kunna ge ungdomarna och deras familjer bästa möjliga vård. På enheten kommer du arbeta tillsammans med vårdenhetschef, vårdenhetsöverläkare, ST-läkare, kurator, mentalskötare, undersköterskor och sekreterare.
Vi erbjuder dig
Variation och utveckling - hos oss blir du aldrig fast i monotona rutiner. Du får bredd och spets samtidigt.
En stark arbetsgrupp - vi är ett team som stöttar varandra och har roligt ihop.
Akutpsykiatri när den är som bäst - snabba beslut, men alltid tid för reflektion och stöd från kollegor.
Påverka framtidens vård - vi är i en utvecklingsfas och söker dig som vill vara med och forma arbetssättet framåt.Publiceringsdatum2026-06-22Om företaget
Akutenheten genomgår just nu ett inspirerande och utmanande utvecklingsarbete och vi finns sedan hösten 2020 i helt nya och anpassade lokaler i Psykiatrins kvarter. Vi arbetar aktivt med andra samarbetspartners som skola, socialtjänst och barnmedicin och vi ser vikten av en god samverkan för våra patienter och deras familjer. Enheten bedriver LPT-vård.Profil
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom psykiatri. Erfarenhet från barnoch ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri eller arbete med barn och ungdomar är meriterande. För tjänsten krävs att du har god samarbetsförmåga samtidigt som du är trygg i dig själv och kan arbeta självständigt. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.
Läser du sista terminen på sjuksköterskeprogrammet eller har mindre än fyra månaders yrkeserfarenhet hänvisas du att söka till våra introduktionsprogram. Läs mer om SÄS introduktionserbjudande till dig som nyexaminerad sjuksköterska här. Övrig information
Mångfald och jämställdhet är två viktiga aspekter i urvalsprocessen. Vi värnar om allas trygghet och begär utdrag ur belastnings- och misstankeregistret på alla som erbjuds anställning hos oss.
Om du är nyfiken på tjänsten och vill veta mer om vad arbetat hos oss innebär, kontakta gärna tf vårdenhetschef Awat Rasoal, 072-543 98 92, alternativt awat.rasoal@vgregion.se
Varmt välkommen med din ansökan, vi arbetar med ett löpande urval och kan komma att kontakta intressanta kandidater under ansökningstiden, så välkommen med din ansökan redan idag. Bifoga giltig yrkeslegitimation samt specialistintyg.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Brämultsvägen 53 (visa karta
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501 82 BORÅS Arbetsplats
Södra Älvsborgs sjukhus, VO psykiatri Kontakt
Awat Rasoal, tf vårdenhetschef 072-5439892 Jobbnummer
9972211