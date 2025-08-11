Psykiatrisjuksköterska till BUP Affektiv mottagning
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Kungälv Visa alla sjuksköterskejobb i Kungälv
2025-08-11
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Kungälv
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2025-08-11Beskrivning
BUP Affektiv mottagning Kungälv tillhör Verksamhet Psykiatri, Kungälvs sjukhus, och är placerad på Rollsbovägen 58 i Kungälv.
Det finns goda förbindelser till Göteborg. Barnpsykiatrin i Kungälv och Ale delades år 2020 in i en enhet som är inriktad mot patienter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och en enhet som är inriktad mot patienter med en affektiv problematik och det är till den affektiva mottagningen som vi nu söker en ny medarbetare.
Teamet består av överläkare, sjuksköterskor, psykologer, kurator, sekreterare och enhetschef. Det finns även tillgång till arbetsterapeut och logoped vid behov. Verksamheten kännetecknas av hög kompetens och hög grad av samverkan, samt bedrivs utifrån ett tvärprofessionellt perspektiv. Förutom olika typer av samtal bedriver vi också gruppverksamhet. Alla yrkesgrupper får kontinuerlig handledning utifrån profession.Dina arbetsuppgifter
Du arbetar med medicinska uppföljningar, bedömningar och behandling av barn och ungdomar. Du arbetar också med pedagogiska insatser som exempelvis psykoedukation kring olika psykiatriska sjukdomstillstånd samt hälsosamtal. Du har även en föräldrastödjande och rådgivande funktion. Ditt arbete sker i nära samverkan med läkare och övriga medlemmar i teamet. Vidare är samverkan med skola, socialtjänst, barn- och ungdomshabilitering och barn- och ungdomsmedicin viktiga arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är önskvärt med specialistutbildning inom psykiatri eller annan likvärdig vidareutbildning. Det är meriterande om du har kompetens och erfarenhet gällande arbete med barn och ungdomar.
Vi söker en trygg och erfaren kollega som trivs i en roll där både självständighet och samarbete är avgörande. Du är kommunikativ, lösningsorienterad och har ett genuint intresse för människor. Med engagemang, empati och professionalitet möter du dina patienter i svåra stunder. Lyhördhet, noggrannhet och hjälpsamhet är egenskaper vi värdesätter högt i teamet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet - för oss är det avgörande att du delar vår vilja att göra verklig skillnad.Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Vi begär utdrag ur belastningsregistren på alla som erbjuds anställning inom Verksamhet Psykiatri.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/3824". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sjukhusen i väster, BUP Affektiv mottagning, Kungälv Kontakt
Johanna Forsell Ray, vårdenhetschef 0700-824936 Jobbnummer
9451632