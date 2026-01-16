Psykiatrisjuksköterska till bipolära teamet på psykiatrisk mottagning
Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Bollnäs är en allmänpsykiatrisk mottagning för invånare över 18 år. Vi ansvarar för att i den öppna psykiatriska vården bedriva insatser som främjar hälsa och ökad livskvalitet. Vi är cirka 35 medarbetare på mottagningen i Bollnäs som präglas av en god arbetsmiljö där vi har omsorg om varandra. Verksamheten genomsyras av ett gott bemötande, hög tillgänglighet och goda resultat.
Psykiatriska mottagningen i Bollnäs arbetar mot två kommuner; Bollnäs och Ovanåker. Då en av våra sjuksköterskor nu går i pension söker vi en psykiatrisjuksköterska till bipolära teamet på mottagningen.Publiceringsdatum2026-01-16Arbetsuppgifter
Arbetet på mottagningen sker i nära samarbete med övriga yrkeskategorier inom mottagningen samt i samverkan med andra offentliga verksamheter. På vår mottagning arbetar förutom sjuksköterskor även läkare, skötare, kuratorer, psykoterapeuter, psykologer, rehabkoordinator och medicinska sekreterare.
Som psykiatrisjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• medicinuppföljning, läkemedelshantering och drogscreening
• suicidprevention och strukturstödjande insatser
• telefonrådgivning
• hembesök
• stödjande och motiverande samtal
• samverkan internt och externt.
Hos oss får du
• personligt anpassad introduktion
• ett lärorikt, spännande och intressant arbete
• omväxlande arbetsuppgifter i en verksamhet med kompetenta medarbetare vilka värnar om god sammanhållning
• individuell utvecklingsplan.
Läs mer om våra förmåner:
Vi söker en stabil och engagerad person som trivs i nära samarbete med alla professioner i en omväxlande vardag. I ditt arbete är du flexibel och har lätt att samarbeta med andra yrkeskategorier och andra externa instanser, och du tycker det är roligt att ställa om efter nya förutsättningar. Vi ser vidare att du är noggrann och har en god administrativ förmåga. Du är trygg i din yrkesroll, har ett genuint intresse för arbete med personer med psykisk ohälsa och du har förmåga att bemöta människor på ett professionellt och empatiskt sätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I rollen som psykiatrisjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom psykiatri
• ha giltigt B-körkort
• ha erfarenhet från arbete inom psykiatri.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och kallar på intervju under annonseringstiden.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
