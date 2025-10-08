Psykiatrisjuksköterska till Barn- och ungdomspsykiatrimottagning i Lund
Gör skillnad. Varje dag.
Nu söker vi en ny sjuksköterskekollega till en av Lunds öppenvårdsmottagningar, Bup, Mottagning 2.
Vi erbjuder psykologisk och medicinsk behandling till barn och ungdomar med psykiatriska svårigheter av måttlig till svår karaktär. Sjuksköterskorna har ett varierat och meningsfullt uppdrag och gör verkligen skillnad för barn, ungdomar och deras föräldrar genom sitt arbete. Du som börjar hos oss kommer ingå i en härlig arbetsgrupp med kompetenta, kreativa och handlingskraftiga kollegor i ett sammanhang med tydliga rutiner och riktlinjer i kombination med professionell frihet och autonomi. Vi har en positiv lösningsfokuserad mottagningskultur med mycket skratt och gott samarbete över professionsgränserna. Vi visar stor omsorg om våra patienter och deras anhöriga men också om varandra. Detta märks när du är på mottagningen och syns i våra medarbetarenkäter. Vi är stolta över vår mottagning och glada att vi nu kan välkomna ytterligare en kollega!
Barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) i Lund/Eslöv har drygt 100 medarbetare och tre öppenvårdsmottagningar, varav två ligger i Lund. Område Bup i Lund vänder sig till barn och ungdomar under 18 år samt deras familjer. På båda mottagningarna utförs bedömning, behandling och neuropsykiatriska utredningar. Mottagningarna har ett gott samarbete mellan varandra med bland annat yrkesträffar och gemensamma gruppbehandlingar för patienter tillhörande respektive mottagning. Vi har även vår webbtjänst Bup Skåne online för att göra vår kunskap mer tillgänglig för fler unga och närstående.
Bup i Skåne är en ackrediterad universitetssjukvårdsenhet vilket innebär ett nära samarbete med Medicinska fakulteten och Psykologiska institutionen vid Lunds universitet. Det akademiska arbetet genomsyrar vår verksamhet och vi värdesätter intresse och erfarenhet från forskning samt utbildning vid tillsättningen av våra tjänster.Publiceringsdatum2025-10-08Arbetsuppgifter
Hos oss träffar du barn och ungdomar med sina föräldrar för uppföljning av medicinsk behandling, psykosocial situation och psykiskt mående. I samtalen ingår kostrådgivning, uppföljning kring barnets skolsituation och föräldrars behov av stöd. Arbetet innebär psykiatrisk omvårdnad där våra sjuksköterskor har en central roll. Mottagningen erbjuder telefonrådgivning till föräldrar dagligen. Målet med vården är att den unge utvecklas positivt och återfår ett gott psykisk mående. I rollen som sjuksköterska har du även ett nära samarbete med skola och socialtjänst vilket innebär att du kommer att delta i Sip-möte (samordnad individuell plan) med övriga verksamheter inom Bup, barnhabilitering, socialtjänst och skola.
Vi arbetar enligt standardiserade vårdprocesser och våra sjuksköterskor har en viktig uppgift även i det psykoedukativa och stödjande uppdraget vid affektiv problematik. Detta innebär att du förväntas hålla i olika typer av grupper för barn och ungdomar tillsammans med någon av våra psykologer. Vi arbetar tvärprofessionellt och en av våra största styrkor är ett nära och gott samarbete mellan kollegor. Vårt öppna arbetsklimat är en grundförutsättning för att vi ska kunna utbyta kunskaper och diskutera problematik och olika lösningar. Sjuksköterskorna arbetar självständigt med planering av sitt arbete, bokar in patientbesök och ansvarar för att skapa en god struktur i arbetet.
Du erbjuds regelbunden handledning och goda möjligheter till utveckling genom exempelvis vidareutbildning i linje med dina och verksamhetens behov. Vi erbjuder en god introduktion med utsedd mentor, kollegialt stöd och professionell handledning. Arbete på distans är naturligtvis möjligt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten. Det är meriterande om du har specialistutbildning i barn- och ungdomsmedicin eller psykiatri, alternativt annan för tjänsten lämplig specialistkompetens. Tidigare erfarenhet av arbete inom barnpsykiatri och/eller annat arbete med barn och ungdomar är meriterande, men även sökande som är nyutexaminerade kan vara aktuellt då vi har en erfaren och stabil sjuksköterskegrupp.
För att trivas hos oss tror vi att du är en engagerad, kommunikativ och stabil person med god förmåga till intern och extern samverkan. Du vill vara med och utveckla våra arbetssätt och bidra till god arbetsmiljö. Som person behöver du vara en god lyssnare och ha förmågan att sätta dig in i familjernas unika situation. För att ditt arbete skall fungera och du skall trivas behöver du ha vana att planera och organisera dina arbetsuppgifter självständigt. Vidare är du lugn och trygg i din roll, visar nyfikenhet och ödmjukhet inför människors olika förutsättningar och har ett gott bemötande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
