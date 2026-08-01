Psykiatrisjuksköterska till akutmottagning psykiatri
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Borås Visa alla sjuksköterskejobb i Borås
2026-08-01
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Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Hos oss finns både trygghet, karriärmöjligheter, framåtanda och en stark gemenskap.
Om vår lediga tjänst
Vi söker dig som är genuint intresserad av att arbeta med människor med psykiatrisk problematik. Hos oss kommer du få möjlighet att möta patienter i flera olika åldrar och sjukdomstillstånd vilket gör att arbetet blir både utmanande, stimulerande och varierande. Vi befinner oss i en spännande nyorientering på mottagningen där ett breddat perspektiv på vård och behandling är avgörande för att möta vårdens komplexa behov. Som sjuksköterska hos oss arbetar du med triagering och bedömningar av vårdbehovet för människor som söker akut vård, telefonrådgivning och stöd till vårdgrannar, samverkanspartners och medborgare. Du deltar i enhetens utvecklingsarbete och erbjuds kompetensutveckling utifrån de mål som finns uppsatta för verksamheten. Vi är måna om att du ska få en bra introduktion och därför anpassas den efter din erfarenhet.
I tjänsten ingår att du kommer att arbeta dag och kväll samt var 4 av 10 helger enligt EU-anpassat schema med 11-timmars dygnsvila.Publiceringsdatum2026-08-01Om företaget
Psykiatriska akutmottagningen vänder sig till vuxna som är i behov av akut psykiatrisk vård inom
upptagningsområdet Södra Älvsborg. Akutmottagningen har ett mobilt psykiatriskt team vilket innebär konsultation gentemot vårdgrannar och patienter samt akuta hembesök för bedömningar. På akutmottagningen koordinerar vi också med andra aktörer för att rätt patient ska befinna sig på rätt plats. Akutmottagningen har även ett nära samarbete med ambulans och polis. I teamet ingår sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor inom psykiatri, mentalskötare, specialistläkare och sekreterare.Profil
Vi söker dig som har svensk sjuksköterskelegitimation och specialistutbildning inom psykiatri. Det är meriterande om du har erfarenhet av psykiatrisk vård. Vi värdesätter egenskaper såsom god samarbetsförmåga, flexibilitet, god social kompetens och nyfikenhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet i urvalsprocessen. Övrig information
Vi värnar om allas trygghet och begär utdrag ur belastnings- och misstankeregistret på alla som erbjuds anställning hos oss.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden så varmt välkommen med din ansökan redan idag! Bifoga kopia på din yrkeslegitimation och bevis på specialistutbildning med sin ansökan.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Brämultsvägen 53 (visa karta
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501 82 BORÅS Arbetsplats
Södra Älvsborgs sjukhus, VO psykiatri Kontakt
vårdenhetschef
Hawser Saed 033-6162714 Jobbnummer
10017654