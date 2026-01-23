Psykiatrisjuksköterska/sjuksköterska till vuxenpsykiatrisk mottagning
Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Hudiksvall är en allmänpsykiatrisk mottagning för invånare över 18 år, vi har även filialverksamheter i Ljusdal och Bergsjö. Verksamheten arbetar aktivt för att ge ett gott bemötande, ha en hög tillgänglighet och uppvisa goda resultat. Tillsammans ansvarar vi för att i den öppna psykiatriska vården i norra Hälsingland bedriva insatser som främjar hälsa och som ger ökad livskvalitet.
Vi har ett nära samarbete med vuxenpsykiatrins akutmottagning, avdelning och vårt mobila SPOT-team (specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam) som finns lokaliserade i samma hus på sjukhuset. Till vår verksamhet är vuxna med akuta och allvarliga psykiatriska tillstånd välkomna. Här kan personer över 18 år få specialistvård för att minska de svårigheter som den psykiatriska diagnosen medför.
Vi vill nu stärka upp vår verksamhet på mottagningen och söker därför två psykiatrisjuksköterskor/sjuksköterskor. I tjänsten kan det även innebära tjänstgöring inom andra verksamheter inom vuxenpsykiatrin i Hudiksvall. Vi tror att det kan skapa en unik möjlighet att bredda din kompetens inom den specialiserade psykiatriska vården.
Publiceringsdatum2026-01-23
Som psykiatrisjuksköterska/sjuksköterska hos oss kommer du att arbeta självständigt, brett och varierat med olika arbetsuppgifter. Din huvudsakliga placering kommer att vara i den öppna vården där du arbetar i ett team bestående av läkare, psykologer, psykoterapeuter, sjuksköterskor, kuratorer, skötare, arbetsterapeut, fysioterapeut, rehabkoordinatorer och medicinska sekreterare. Arbetet sker i samarbete med övriga yrkeskategorier inom mottagningen samt i nära samverkan med vår avdelning och andra offentliga verksamheter. I tjänsten kan hembesök och besök vid filialerna i Ljusdal och Bergsjö förekomma. För allmänsjuksköterska innebär tjänsten 20 procent rotation inom heldygnsvård.
Som psykiatrisjuksköterska/sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• suicidprevention och strukturstödjande insatser
• telefonrådgivning
• stödjande och motiverande samtal
• psykoedukation till patienter och/eller närstående
• läkemedelshantering, medicinuppföljning och drogscreening
• samverkan internt och externt
• att handleda studenter och nya medarbetare.
Hos oss får du
• personligt anpassad introduktion
• ett lärorikt, spännande och intressant arbete
• omväxlande arbetsuppgifter i en verksamhet med kompetenta medarbetare vilka värnar om god sammanhållning
• vara med och driva utvecklingsarbeten framåt
• arbeta i en stimulerande arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik
• möjlighet till individuellt schema och egen utvecklingsplan.
Genom en planerad auskultation inom flera av våra verksamhetsområden får du även en värdefull inblick i
• det psykiatriska akutflödet - där snabba bedömningar och trygghet står i fokus
• beroendevården - där samsjuklighet, motivation och medicinsk kompetens är centralt
• den psykiatriska heldygnsvården - där du möter patienter i deras mest sårbara skeden.
Vi erbjuder detta för att du ska få bästa möjliga förutsättningar att använda hela din kompetens i ett personcentrerat arbetssätt. Samtidigt stärker vi verksamhetens robusthet och samarbete över enhetsgränser. Under semesterperioder kan du komma att arbeta viss tid inom närliggande enheter, en värdefull erfarenhet som inte bara breddar din kliniska förståelse, utan också ger dig goda förutsättningar för att på sikt erbjudas specialistutbildning inom psykiatri.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad och som trivs att arbeta i team med andra professioner. Du är trygg i din yrkesroll och kan arbeta självständigt, har ett genuint intresse för arbete med personer med psykisk ohälsa och du har förmåga att bemöta människor på ett professionellt och empatiskt sätt. I arbetet är du flexibel och kan självständigt organisera och planera arbetet på ett effektivt sätt. Du har en god samarbetsförmåga, är lyhörd och kommunicerar väl. Vi ser vidare att du är noggrann och har en god administrativ förmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I rollen som psykiatrisjuksköterska/sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska
• ha ett giltigt B-körkort.
För denna tjänst är det meriterande om du har vidareutbildning inom psykiatri och erfarenhet av arbete inom psykiatrisk vård.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Tycker du arbetet låter spännande? Vänligen ansök så snart som möjligt då intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
