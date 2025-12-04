Psykiatrisjuksköterska/sjuksköterska Till Spot, Örnsköldsvik
Region Västernorrland / Sjuksköterskejobb / Örnsköldsvik Visa alla sjuksköterskejobb i Örnsköldsvik
2025-12-04
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Örnsköldsvik
, Nordmaling
, Kramfors
, Sollefteå
, Härnösand
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vill du ha ett roligt och spännande arbete? Vi söker dig som trivs med varierande och utvecklande arbetsuppgifter och som har ett genuint intresse av att arbeta med psykiatrisk omvårdnad.
SPOT (Specialistpsykiatriskt Omvårdnadsteam) är en mobil, planerad resurs och en del i psykiatrins satsning för att förebygga inläggningar, minska vårdtiderna i heldygnsvården samt erbjuda patienterna mer delaktighet och bättre öppenvård.
Vi är 25 medarbetare i teamet som bemannas av sjuksköterskor, läkare, kurator, behandlingsassistenter och skötare med gedigen kunskap om- och erfarenhet inom psykiatri. I SPOT finns också vår LARO-verksamhet och vår akutpsykiatriska verksamhet. LARO är en läkemedelsassisterad behandling för personer som haft ett långvarigt och allvarligt beroende av opioider och där arbetar sjuksköterskor och skötare. I SPOT ingår också vuxenpsykiatrins akuta verksamhet och där arbetar sjuksköterskor, skötare och läkare. Där handläggs alla akuta ärenden som inkommer till vuxenpsykiatrin under kontorstid på vardagar.
Hos oss erbjuds ett spännande och varierat arbete med en stimulerande och god arbetsmiljö. Vi är ett bra arbetslag som trivs tillsammans och arbetar med patienten i fokus. Som sjuksköterska i SPOT tjänstgör du måndag-fredag där arbetstiden är förlagd på dagtid 4 av arbetsdagarna och arbetstiden är förlagd på kvällstid 1 av arbetsdagarna. Detta ger ett arbetstidsveckomått på 38,25 timmar vilket innebär att man även arbetar röda dagar som infaller på en veckodag. Ingen sedvanlig helgtjänstgöring ingår.
Nu söker vi en psykiatrisjuksköterska eller legitimerad sjuksköterska till vårt team. I rollen som möter du patienter som är i behov av akut och intensivt psykiatriskt stöd. Vi söker dig som har en god förmåga att skapa bärande relationer till patienter, närstående och samarbetspartners. Att ha en väl utvecklad förmåga att arbeta självständigt likväl som tillsammans med andra yrkeskategorier är en viktig framgångsfaktor. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2026-02-01 eller enligt överenskommelse.
Psykiatrisjuksköterska/sjuksköterska till SPOT, ÖrnsköldsvikPubliceringsdatum2025-12-04Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är varierande och innehåller bland annat:
Omvårdnadsansvar
Ansvar att leda och fördela arbetet under arbetspassen
Daglig styrning
Stödjande och motiverande samtal
Bedömningar
Som sjuksköterska är du omvårdnadsansvarig för ett antal patienter och arbetar i tätt samarbete med övriga medarbetare. Dessa arbetsuppgifter innefattar:
Deltagande i ronder och behandlingskonferenser
Dokumentation och rapportering
Uppföljningsarbete
Läkemedelshantering och läkemedelsadministrering
Akuta psykiatriska bedömningar i samråd med läkare eller i samverkan med primärvårdsjour
Du kommer samverka med vårdgrannar inom länsverksamheten samt med externa aktörer. Patientarbetet utförs i form av hembesök, telefonrådgivning, mottagningsbesök eller videobesök.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har erfarenhet av psykiatrisk omvårdnad
Har goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om du
Har specialistutbildning inom psykiatri
Har utbildning inom psykoterapi steg 1, Motiverande samtal och/eller Case Management
Erfarenhet av psykiatrisk samsjuklighet
Har ytterligare språkkunskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Flexibel
Samarbetsförmåga
Omdöme
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14:2025:192". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Anna Joald +4666089725 Jobbnummer
9627952