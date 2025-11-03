Psykiatrisjuksköterska/sjuksköterska till Psykiatrisk mottagning Torsby
Region Värmland / Sjuksköterskejobb / Torsby Visa alla sjuksköterskejobb i Torsby
2025-11-03
, Sunne
, Hagfors
, Munkfors
, Arvika
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Torsby
, Sunne
, Hagfors
, Munkfors
, Arvika
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett kompetent team med fokus på psykiatrisk vård? Vi söker sjuksköterska till vår mottagning i Torsby - en arbetsplats med stark laganda och patienten i centrum.
Din arbetsplats
Mottagningen är organiserad inom verksamhetsområdet Vuxenpsykiatri i Region Värmland. Utöver mottagningen i Torsby finns psykiatrisk öppenvård i Hagfors, Arvika, Kristinehamn, Säffle och Karlstad. Vi arbetar tvärprofessionellt och vårt team består av sjuksköterskor, kurator, psykologer, läkare, vårdadministratörer och arbetsterapeut. Arbetet präglas av stort patientfokus, samverkan med närstående och olika samverkansparter.
Hos oss får du arbeta i ett team med hög kompetens som värnar om patientens bästa. Du kommer att introduceras av erfarna och kunniga medarbetare och du får regelbunden grupphandledning. Det teambaserade arbetssättet innebär att vi tar vara på varandras kompetens och värnar om ett gott samarbete inom arbetslaget.Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du både med allmänpsykiatriskt mottagningsarbete och i ett mobilt team under kvällar och helger. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat bedömningar, läkemedelstilldelning och -uppföljning, telefonrådgivning, provtagning, uppföljning efter slutenvård, oplanerade kontakter vid försämrat mående samt stabiliserande samtal.
Du följer patienten där vi strävar efter en sammanhållen vård och behandling med kontinuitet i våra kontakter. Som sjuksköterska jobbar du på en mottagning som präglas av laganda, god kommunikation och hög kompetens.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är psykiatrisjuksköterska eller legitimerad sjuksköterska med stort intresse för psykiatri. Har du tidigare erfarenhet från arbete inom psykiatrisk verksamhet är det meriterande. Då det ingår resor i tjänsten behöver du ha B-körkort.
Region Värmland erbjuder regelbundet specialistutbildningstjänster. Det innebär att du som legitimerad sjuksköterska studerar på specialistutbildningsprogram med bibehållen lön.
Vi söker dig som är trygg i dig själv, har god samarbetsförmåga och en tydlig värdegrund. Du kommunicerar klart och tydligt, är noggrann och har god förståelse för mål och kvalitetskrav.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden så välkommen med din ansökan redan idag!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/251868". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Psykiatrisk öppenvård Torsby Kontakt
Annika Dahlgren, enhetschef 070-3015011 Jobbnummer
9586722