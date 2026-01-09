Psykiatrisjuksköterska/sjuksköterska mobilt team, psykiatri Skövde
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.
Lockas du av att få utveckla vården med patienten i fokus och i god samverkan med andra aktörer? Vill du ha stimulerande och utmanande arbetsuppgifter där samarbete med andra professioner är lika viktigt som att kunna jobba självständigt? Då är du den vi söker!
Den psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Skövde ingår i verksamhetsområde 6, vuxenpsykiatrin på Skaraborgs Sjukhus.
Mottagningen bedriver specialistpsykiatrisk vård och består av psykosteam, neuropsykiatriskt team, dagsjukvård samt mobilt team. Vi är cirka 60 personer som arbetar på enheten med tio olika professioner och tillsammans tillhandahåller vi ett rikt utbud av kompetenser. Vi finns på Skaraborgs Sjukhus Skövde. Vi arbetar processorienterat i tre diagnosgrupper. Samverkan sker med kommun, primärvård och andra vårdgrannar. Vårt upptagningsområde är Skövde, Karlsborg, Tibro och Hjo kommun.
Mottagningen flyttade under 2022 in i nya och moderna lokaler som är specialanpassade och utformade för psykiatri. Dina arbetsuppgifter
Vi behöver nu en sjuksköterska till mobila teamet. Att arbeta i mobila teamet inom psykiatrisk öppenvård är ett varierande och spännande arbete. Kärnan i vår verksamhet är mötet med patienten. Som psykiatrisjuksköterska/sjuksköterska i mobila teamet kommer du bl a att jobba med akuta bedömningar, viss planerad uppföljning, telefonrådgivning i akuta ärenden.
Vad kan vi erbjuda dig?
Ett varierande arbete där du är med och påverkar utvecklingen mot framtidens psykiatri.
Regelbunden handledning samt goda möjligheter till utbildning och kompetenshöjande insatser.
Kollegor med erfarenhet och specialiseringar inom en mängd olika områden.
Deltagande i tvärprofessionellt teamarbete där alla yrkeskategorier ingår.
Lokaler anpassade efter specialistpsykiatri i nära anslutning till psykiatrisk heldygnsvård.
På mottagningen har medarbetare själva tagit initiativ till lunchgympapass ett par dagar i veckan, vi har även friskvårdsbidrag, tillgång till gym och nära ut till naturen. På sjukhuset finns också ett medicinskt bibliotek med kompetent personal.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad psykiatrisjuksköterska eller sjuksköterska med erfarenhet inom psykiatri och gärna psykiatrisk akutverksamhet.
För att passa i arbetet är du självgående, strukturerad och ser samarbete som en självklarhet. Du tycker att utveckling och nytänkande är spännande och positivt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Vid tillsättning av tjänst inom psykiatrin kommer vi att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Intervjuer sker löpande under rekryteringstiden.
