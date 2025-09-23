Psykiatrisjuksköterska med barnfokus till Cereb Helsingborg
2025-09-23
Brinner du för psykiatri och vill arbeta nära barn och ungdomar i en vardag där du verkligen gör skillnad? På Cereb i Helsingborg möts du av ett varmt arbetsklimat, kollegor med stort engagemang och en kultur som bygger på samarbete och ansvar. Här blir du en viktig del av ett team som varje dag jobbar för att förbättra livet för våra patienter och deras familjer.
Cereb Helsingborg är en privat vårdgivare med specialistkompetens inom neuropsykiatri och en del av Equra-koncernen. Vi drivs av en tydlig vision - att alla ska få den vård de behöver, i rätt tid. Med stöd i evidensbaserade metoder och vår egen forskning utreder och behandlar vi inom neuropsykiatri och strävar alltid efter högsta kvalitet.
Hos oss arbetar idag 23 engagerade medarbetare - psykiatriker, psykologer, sjuksköterskor, socionomer, arbetsterapeuter och administratörer - som tillsammans skapar en tillgänglig, effektiv och patientfokuserad vård. Vår företagskultur bygger på värderingarna engagerade, kompetenta och ansvarstagande, och vi är stolta över det trivsamma arbetsklimat som präglar vår mottagning i centrala Helsingborg.
OM TJÄNSTEN
Vi söker dig som är psykiatrisjuksköterska med barnansvar och vill bidra till en trygg och professionell vård för våra patienter och deras familjer. I rollen ansvarar du för medicinuppföljningar både fysiskt och digitalt, alltid i nära samarbete med våra läkare. Du ger även rådgivning till patienter och föräldrar via telefon och digitala möten.
Arbetet innebär också kontakt med skola och socialtjänst, deltagande i SIP-möten samt genomförande av drogscreening inför utredningar. Du arbetar tätt tillsammans med psykiatriker kring läkemedelsuppföljning och behandling, och du är delaktig i verksamhetens löpande utvecklingsarbete - en chans att bidra till förbättringar som gör skillnad i vardagen.
KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom psykiatri, barnpsykiatri eller barnmedicin. Du har gärna några års erfarenhet från arbete inom barn- eller vuxenpsykiatrin. Som person är du strukturerad, effektiv och van att arbeta självständigt. Vi värdesätter prestigelöshet, ett relationsskapande arbetssätt och förmåga att samarbeta väl i team.
VI ERBJUDER DIG
Hos Cereb får du arbeta i en verksamhet i ständig utveckling. Här finns möjlighet att växa tillsammans med oss i en meningsfull roll, där ditt arbete bidrar till ökad kunskap och förståelse för psykisk ohälsa och neuropsykiatri - alltid med fokus på att skapa en fungerande vardag för våra patienter. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, ett gott samarbetsklimat och en arbetsmiljö där patientens bästa alltid står i centrum.
INFORMATION & ANSÖKAN
Rekryteringen avser tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning. Vi rekryterar löpande och rekommenderar dig därför att skicka in din ansökan redan idag. Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta tf Verksamhetschef Eva Sjögren på eva.sjogren@cereb.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
Detta är ett heltidsjobb.

The We Select Company AB
https://cereb.se/
Södergatan 11D
252 18 HELSINGBORG
Cereb Helsingborg
9523243