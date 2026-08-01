Psykiatrin i Sverige söker engagerade hyrläkare
Kletor Sverige AB / Läkarjobb / Malmö Visa alla läkarjobb i Malmö
2026-08-01
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eller i hela Sverige
Dignus Medical är specialister på rekrytering och bemanning av specialistläkare och sjuksköterskor till hälsosektorn i Skandinavien. Vi bidrar till att lösa bemanningsutmaningarna genom att matcha rätt personal med rätt uppdragsgivare – vid rätt tidpunkt. I år firar vi 20 år. Se vår jubileumsfilm (https://vimeo.com/1114155105?share=copy)
och följ med på resan!
Vi söker erfarna psykiatrer som vill bidra till kontinuitet, trygghet och hög kvalitet i vården som hyrläkare hos Dignus Medical!
Oavsett om du kan ta längre uppdrag eller endast arbeta under kortare perioder, vill vi gärna komma i kontakt med dig!
Uppdrag
Vi erbjuder uppdrag inom psykiatri i flera regioner runtom i Sverige, både inom offentlig och privat sektor. Våra uppdrag omfattar såväl öppenvård som slutenvård, vilket ger dig möjlighet att arbeta med ett brett spektrum av psykiatriska tillstånd och patientgrupper – från akuta till mer långsiktiga behandlingsinsatser.
Genom vårt deltagande i det Nationella Avtalet har vi tillgång till alla offentligt utlysta uppdrag inom psykiatri i Sverige. Det innebär att du får ett mycket brett urval av möjligheter, oavsett var i landet du vill arbeta eller hur länge du vill stanna. Vi anpassar alltid uppdragen efter din kompetens, tillgänglighet och personliga preferenser.
För att kunna presentera de mest relevanta alternativen tar vi gärna ett personligt samtal där vi tillsammans går igenom vilka uppdrag som passar dig bäst.
Vem är du?
Vi söker dig som är specialist inom psykiatri och trygg i din yrkesroll. Du trivs i en föränderlig miljö, är flexibel och anpassningsbar, och har förmåga att snabbt sätta dig in i nya rutiner och arbetslag. Du är lösningsorienterad, kommunikativ och har ett genuint intresse för patienternas välbefinnande.
Erfarenhet från både öppenvård och slutenvård är meriterande, men det viktigaste är ditt engagemang och din vilja att bidra till en stabil och kvalitativ vård.
Varför arbeta som hyrläkare inom psykiatri hos Dignus Medical?
Som hyrläkare hos oss får du tillgång till ett stort urval av uppdrag över hela landet. Vi har lång erfarenhet av bemanning inom psykiatri och lägger stor vikt vid att matcha rätt läkare med rätt uppdrag.
Vi erbjuder
Uppdrag via det Nationella Avtalet – tillgång till hela Sveriges offentliga uppdrag
Flexibla upplägg som anpassas efter dina behov och önskemål
Personlig kontakt och stöd under hela uppdraget
Trygga villkor och konkurrenskraftig ersättning
Möjlighet att påverka din arbetstid och livsbalans
Vi på Dignus Medical arbetar engagerat för att hitta den perfekta matchningen mellan dig och uppdragsgivaren. Vårt mål är att du ska känna dig trygg, uppskattad och nöjd med ditt arbete som hyrläkare.
Är du intresserad av att arbeta som hyrläkare inom psykiatri?
Tveka inte att höra av dig för mer information om aktuella uppdrag och villkor, vi ser fram emot att samarbeta med dig!
Du kan även registrera ditt CV (https://jobb.dignusmedical.se/sign-up)
eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev (https://www.dignusmedical.no/sv/anmal-dig-till-vart-nyhetsbrev/)
för att hålla dig uppdaterad om framtida möjligheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Kletor Sverige AB
(org.nr 556903-1197), https://www.dignusmedical.no/sv/
211 38 MALMÖ Arbetsplats
Dignus Medical Kontakt
Bemanningskonsult
Filip Sievert filip@dignusmedical.se +46732034787 Jobbnummer
10017901