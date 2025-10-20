Psykiatrimottagning Kungälv söker arbetsterapeut!
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Psykiatrimottagning Kungälv är vackert belägen i parken vid Bohus fästning och omges av vatten och natur.
Det är också stora ljusa arbetsterapilokaler för grupper och observationsbedömningar samt möjlighet till utomhusaktivitet/grön rehab inslag.Publiceringsdatum2025-10-20Beskrivning
Psykiatrimottagning Kungälv erbjuder bedömning, utredning och behandling på specialistpsykiatrisk nivå. Vi arbetar med god kvalitet, kompetens och professionalism. Målet är att vuxna personer med komplex psykiatrisk problematik ska få ökat psykiskt välbefinnande, högre funktionsnivå och därmed bättre livskvalitet.
Vår mottagning arbetar teampsykiatriskt samt utformar digitala lösningar för behandling, möten och utbildning. Vi vill skapa effektiva arbetssätt utifrån evidensbaserad behandling där patienten står i centrum. Hos oss ska tillgänglighet vara ett ledord.
Psykiatrimottagning Kungälv är en specialistpsykiatrisk mottagning där ca 45 medarbetare arbetar i tvärprofessionella team. Mottagningen är uppbyggd på tre team med inriktning neuropsykiatri och beroende, allmänpsykiatri samt bipolär- och psykossjukdom. I de tre teamen är det ca 1500 patienter fördelade. Komplettering till mottagningens team är vårt rehabteam bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeut och rehabkoordinator. Vi har fyra arbetsterapeuttjänster på mottagningen som möjliggör samarbete i gruppbehandlingar, metodutveckling och man har gemensam handledning.
Psykiatrimottagning Kungälv är en del av Kungälvs sjukhus, Sjukhusen i väster, där vi samarbetar med heldygnsvård, våra DBT- och ätstörningsteam, våra två systermottagningar i Ale och Stenungsund, vår nyöppnade CS-mottagning samt med våra tre BUP-mottagningar.
Tillgänglighet och teamarbete i den psykiatriska vården, är det något som väcker intresse hos dig?Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut kommer du att arbeta med utredningar, bedömning och behandling, samt förskrivning av kognitiva hjälpmedel. Arbetet sker individuellt och i grupp. Samverkan, konsultationer och nätverksarbete med anhöriga och övriga vårdgivare samt utvecklingsarbete i verksamheten ingår i arbetet. Vi har en upparbetad samverkan med kommunala rehabaktörer och samordningsförbund, vilket möjliggör gemensamt arbete med att koppla på tidiga arbetslivsinriktade insatser.Kvalifikationer
Till denna tjänst söker vi dig som är legitimerad arbetsterapeut.
Meriterande är erfarenhet av psykiatrisk öppenvård. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
