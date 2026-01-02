Psykiatriker till psykiatri och beroende | Tiohundra
2026-01-02
Vill du arbeta i en dynamisk och utvecklingsinriktad verksamhet där du får möjlighet att göra verklig skillnad för patienter med psykiatriska och beroenderelaterade behov? På Tiohundra arbetar vi integrerat över vårdgränserna för att skapa en trygg och sammanhållen vård för våra patienter.
Vi söker nu en specialistläkare i psykiatri som vill vara en del av vårt engagerade team och bidra till utvecklingen av psykiatri- och beroendevården i Norrtälje.
Som psykiatriker hos oss får du ett stimulerande och varierat arbete där du tillsammans med teamet bidrar till att utveckla och förbättra den psykiatriska och beroendemedicinska vården i Norrtälje. Du kommer att arbeta både med planerade mottagningsbesök och akuta bedömningar.
Arbetet innebär en kombination av individuellt ansvar och teamarbete, där du deltar i patientarbetet genom sedvanliga mottagningsbesök, psykiatriska bedömningar som konsult på sjukhuset samt handledning och stöd till kollegor i teamet. En viktig del av rollen är också att samverka med vårdgrannar och andra myndigheter för att säkerställa en helhetsorienterad vård.
Utöver mottagningsarbetet ingår även akuta eller planerade bedömningar i patientens hemmiljö. Mottagningen är öppen under kontorstid, med en kvällsmottagning till kl. 19.00 en dag i veckan. Under 2026 kommer vi flytta till nyrenoverade lokaler på ROS (Roslagens sjukhus).
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Mottagningsbesök och sedvanligt mottagningsarbete.
Akuta och planerade psykiatriska bedömningar, inklusive hembesök.
Konsultarbete på sjukhuset, där du gör psykiatriska bedömningar.
Handledning och stöd till kollegor i teamet.
Samarbete med vårdgrannar och andra myndigheter.
Arbeta både enskilt och i team kring patienter.
Om vårt erbjudande:
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5000 kr per år via Epassi. Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Möjlighet till distansarbete när verksamheten tillåter.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Specialistläkare i vuxenpsykiatri
God svenska i tal-och skrift
Det är meriterande om du också har:
Erfarenhet från arbete inom psykiatri
Vi söker en legitimerad läkare med intresse för psykiatri och beroendemedicin. Du har erfarenhet av såväl psykiatri som beroendemedicin. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och din förmåga att samarbeta. Ett gott bemötande med respekt är en självklarhet för dig i kontakter med patienter och medarbetare. Förmåga att prioritera arbetsuppgifter värderas högt liksom en beredskap att anpassa insatser, även utifrån hastigt uppkomna behov och förutsättningar.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Om företaget
Psykiatri- och beroendemottagningen är en öppenvårdsklinik med ett unikt koncept. Vi har integrerad psykiatri och beroendevård i en mottagning. I vårt verksamhetsområde ingår Barn, Unga, Familj, Psykiatri och Habilitering.
Vi arbetar enligt Region Stockholms övergripande rutiner och diagnosspecifika processkartor. På vår mottagning arbetar enhetschef, biträdande enhetschef, specialistsjuksköterskor, psykiatriker, AT-läkare, kurator, psykologer, psykoterapeuter, arbetsterapeuter, socionomer, medicinska sekreterare samt administrativ personal. Vi är uppdelade i ett mottagningsteam samt flera behandlingsteam.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/5". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tiohundra AB
(org.nr 556595-7395) Arbetsplats
Tiohundra AB, Kontakt
Marianne Hedmark 08-12328001 Jobbnummer
