Psykiatriker till Funktionsenheten på Försvarsmedicincentrum
2025-10-15
Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas och på en omfattande tillväxtresa. Här ges du möjlighet att bidra till organisationens utvecklingsresa. Låter detta som någonting för dig? Välkommen med din ansökan!
Funktionsenheten
Funktionsenheten (FunkE) utgörs av officerare, civila specialister som bland annat läkare och sjuksköterskor. FunkE består av två avdelningar, Vårdgivaravdelningen och Utvecklingsavdelningen. Vårt uppdrag är att utveckla och stödja krigsförbanden och Försvarshälsan med riktlinjer för säker, trygg sjukvård och där förebyggande arbete utgör en viktig del. FunkE bedriver också utveckling och försörjning med sjukvårdsmaterial och läkemedel samt forskning inom det Försvarsmedicinska området.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som psykiatriker på Försvarsmedicincentrum kommer du att ha varierande arbetsuppgifter som bland annat innefattar att bidra i utredningar och personärenden inom organisationen via exempelvis försvarshälsan, Medical board och andra instanser.
Du kommer att föreläsa i psykiatri i hela Försvarsmaktens bredd och externt vid behov. Du kommer att utbilda inom psykiatri och psykisk ohälsa i ett militärt sammanhang. Emellanåt kan även kliniska bedömningar förekomma. Arbetet innebär även att vara med och utforma, utveckla och medverka i den försvarspsykiatriska kursen som startar hösten 2026.
En del av arbetsuppgifterna innefattar därtill att stödja och samarbeta med försvarsöverpsykiatrikern i olika frågor som exempelvis olika policyfrågor och andra uppdrag kopplade till försvarspsykiatrin. Du kommer även att stötta försvarsöverpsykiatrikern genom att besöka förband för att skapa en helhetsbild av behovet av psykiatriker inom marinen, flygvapnet och armén. Allt arbete sker i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen.
Försvarsmakten växer och arbetsuppgifterna kan komma att utvecklas över tid.
KRAVPubliceringsdatum2025-10-15Kvalifikationer
• legitimerad läkare med specialistutbildning inom vuxenpsykiatri
• slutförd specialiseringstjänstgöring (ST)
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• stor vana inom arbete i Office-paketet
• B-körkort.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är lojal, analytisk och har god förmåga att arbeta både självständigt och i team. Du behöver ha en gedigen vetenskaplig bakgrund och ett intresse för psykiatri i samhällsnyttiga och säkerhetsrelaterade kontexter. Du behöver kunna jobba proaktivt. I din roll som försvarspsykiatriker är det även viktigt att du har förmågan att växla mellan uppdrag med kort leveranstid och långsammare processer. Det är viktigt att du vill vara med och påverka utvecklingen av svensk försvarspsykiatri på förbandsnivå, lokal nivå och delvis nationell nivå. Du behöver ha god förmåga att samverka med andra yrkesgrupper, myndigheter och organisationer. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
MERITERANDE
• klinisk erfarenhet motsvarande minst 2 års yrkesverksamhet efter slutförd specialiseringstjänstgöring (st)
• avlagt doktorsexamen inom psykiatri eller närliggande fält
• förståelse för myndighetsutövning
• erfarenhet av forskning och kunskaper i att bedöma vetenskapliga rapporter
• tidigare tjänstgöring inom försvarsmakten, särskilt militär utlandstjänstgöring
• Officersexamen. Övrig information
Anställningsform: Tills vidareanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Göteborg, regelbundna resor förekommer i tjänsten
Civil eller militär befattning: civil anställning, 6 månaders provanställning tillämpas
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Rekryterande chef Fredrik Löfberg, Tel. 031-69 20 00 (vxl).
Försvarsöverpsykiatriker Cave Sinai, Tel. 031-69 20 00 (vxl).
Information om rekryteringsprocessen
Kontakta HR-avdelningen på FömedC om du har frågor om rekryteringsprocessen; fomedc-j1@mil.se
.
Fackliga företrädare
OFGBG (ofgbg-fomedc@mil.se
)
Försvarsförbundet (forsvarsforbundet-goteborg@mil.se
)
SACO (saco-gbg@mil.se
)
SEKO (seko-forsvar-goteborg@mil.se
)
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-30. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Personuppgiftsbehandling i LIME CRM
När du söker denna tjänst innebär det att Försvarsmakten behandlar dina personuppgifter. För
information om hur Försvarsmakten behandlar dina personuppgifter;
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat). Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
