Psykiatriker sökes till bemanningsuppdrag inom BUP i södra Sverige
Clara Care Partner AB / Läkarjobb / Stockholm Visa alla läkarjobb i Stockholm
2025-11-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clara Care Partner AB i Stockholm
, Solna
, Vallentuna
, Södertälje
, Österåker
eller i hela Sverige
Vi söker nu en psykiatriker till flexibla uppdrag där man kan kombinera att jobba på plats och även digitalt. Detta är ett bemanningsuppdrag med ett väldigt förmånligt upplägg.Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Sedvanligt mottagningsarbete för sedvanliga arbetsuppgifter inom BUP.
Vi söker läkare för både längre och kortare uppdrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad specialistläkare inom psykiatri med inriktning BUP med minst 2 års yrkeserfarenhet. Rollen som bemanningsläkare hos oss passar perfekt för dig som är engagerad, lättlärd och trygg i din yrkesroll. Du ska ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift då god journalföring är viktigt.
Vi lägger stor vikt vid goda referenser. Du ska ha god medicinsk kompetens, ett stort patientfokus samt bra samarbetsförmåga med kollegor.
Omfattning
Deltid och Heltid
Period
Omgående och tills vidareOm företaget
Clara Care är det personliga bemanning- och rekryteringsföretaget. Vi är lyhörda och hjälper dig att hitta ditt nästa uppdrag. Vi erbjuder bl.a:
Hög ersättning som vårdpersonal förtjänar
Flexibilitet utifrån dina önskemål, behov och förutsättningar
Boende och resa vid uppdrag på annan ort
Avsättning till tjänstepension
Vår vision är ett samhälle med en välfungerande vård och omsorg för alla! Där trivs personalen eftersom de har en hållbar arbetsmiljö, bra villkor och ges förutsättningar att göra ett bra jobb samtidigt som de får möjlighet att utvecklas. Där är patientsäkerheten hög och vårdköerna korta.
Vi vill göra branschen mer human och tillgänglig, Clara Care är din partner! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: mona@claracare.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clara Care Partner AB
(org.nr 559425-8567)
112 35 STOCKHOLM Arbetsplats
Clara Care Kontakt
CLARA CARE 08-800612 Jobbnummer
9592727