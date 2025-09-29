Psykiatrijuksköterskor till Vuxenpsykiatriavdelning i Helsingborg
2025-09-29
Gör skillnad. Varje dag.
Är du sjuksköterska, gärna med specialistkompetens inom psykiatri, som vill bli en del av vårt härliga team och erbjuda våra patienter bästa möjliga vård? Då välkomnar vi dig till oss på Vuxenpsykiatriavdelning 56 i Helsingborg!
Verksamhetsområde vuxenpsykiatri Helsingborg har mottagningar och team förlagda i Helsingborg, Landskrona och Ängelholm. All heldygnsvård finns i Helsingborg. Vi bedriver specialistpsykiatrisk vård och behandling av patienter med svåra psykiska problem. Upptagningsområdet består av tio kommuner i nordvästra Skåne, med vilka vi har ett gott samarbete genom samverkansmöten och vårdplaneringar.
Avdelning 56 är en allmänpsykiatrisk akutvårdsavdelning för heldygnsvård samt en utbildnings- och utvecklingsavdelning, riktad till patienter över 18 år. Hos oss vårdas patienter med tillstånd och sjukdomar inom hela det psykiatriska diagnosspektret. Vi har även ett särskilt uppdrag för specialiserad ätstörningsvård.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Vi välkomnar två nya sjuksköterskekollegor till vår avdelning!
I din roll hos oss arbetar du som omvårdnadsansvarig i team tillsammans med skötare/undersköterskor där du även ansvarar för vårdplanering för dina patienter. Du har ett nära samarbete med både patient och anhöriga, då arbetet sker nära patienten med olika omvårdnadsuppgifter utifrån deras behov. Bland dina arbetsuppgifter ingår dokumentation, rondarbete, läkemedelshantering och handledning av studenter utifrån en peer-learning metod. Du arbetar för en hög patientsäkerhet genom samarbete med både kollegor och patienter. Då Helsingborg bedriver universitetssjukvård finns även goda möjligheter att bedriva egen forskning. Verksamheten har ett eget forskarnätverk som träffas regelbundet.
För att du ska komma in i rollen på ett så bra sätt som möjligt erbjuder vi en introduktion anpassad utifrån din kompetens och dina erfarenheter. Vi värdesätter även kompetensutveckling och erbjuder därför kontinuerliga utbildningar, såväl internt som externt.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har även språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det är starkt meriterande om du har en specialistutbildning i psykiatri. Det är även meriterande med tidigare erfarenhet av arbete inom vuxenpsykiatri.
Som person är du empatisk, lyhörd och ansvarstagande med ett mycket gott bemötande mot såväl patienter som kollegor. Du har en hög handlingsberedskap och ett strukturerat arbetssätt och har förmåga att självständigt fatta beslut när så krävs. Samtidigt är du en lagspelare som trivs med att arbeta i team, och delar gärna med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Genom ditt engagemang och konstruktiva förhållningssätt bidrar du till vårt goda arbetsklimat. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
Observera att denna tjänst finns publicerad under flera olika yrkeskategorier som är kopplade till samma huvudannons. Du kan därför komma att slussas vidare när du söker jobbet.
I den här rekryteringen tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
