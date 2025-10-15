Psykiatriavdelning 4B söker timanställd sjuksköterska
2025-10-15
Verksamhetsområde psykiatri
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Heldygnsavdelning 4B består av 14 platser och riktar sig till patienter med alkohol-, narkotika- och/eller läkemedelsberoende med behov av abstinensbehandling eller brythjälp. Inläggning sker antingen via psykiatriska akutvårdsavdelningen eller öppenvården, men kan även planeras in från kommunens beroendeenheter. All behandling utgår från en individuell vårdplan.
På avdelningen finns det läkare, sjuksköterskor, skötare, klinisk farmaceut och kurator. Utifrån patienternas individuella behov samarbetar vi och konsulterar övriga psykiatriska specialistkompetenser på Akademiska sjukhuset, för att säkerställa att patienterna får en god omvårdnad.Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder och fäster stor vikt på vårdutveckling och forskning inom beroendevård.
Verksamheten tillhör sektionen för Beroende- och neuropsykiatri, en sektion i framkant, där forskning och utveckling av vården är prioriterat. All personal har tillgång till handledning och vi arbetar aktivt med att förbättra arbetsmiljön för personalen. Vi arbetar även målinriktat med förbättringsarbete av patientvården och är måna om att anhöriga får en aktiv roll och stöd. Personalgruppen på 4 B är öppen, positiv, trygg och kompetent vilket gör det lätt att komma som ny personal till avdelningen.
Ditt uppdrag
Som sjuksköterska vid psykiatrins heldygnsvård har du en viktig roll i teamet som arbetar med patientens återhämtning. I samarbete med kollegor från olika yrkeskategorier bedömer och planerar du den enskilde patientens behov av stöd, vård och behandling. Du arbetar nära patienten och samarbetar med psykiatriska öppenvården, andra vårdgivare/samhällsinstanser samt med närstående. Du ansvarar bland annat för dokumentation och administration av läkemedel. Att handleda studenter och nya medarbetare är en naturlig del av dina arbetsuppgifter. Viktigt är att du har ett genuint intresse av att arbeta med människor med psykiatrisk problematik och att du vill vara med och utveckla vår verksamhet.
Dina kvalifikationer och din kompetens
Du ska vara legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av arbetet inom psykiatri. Goda kunskaper i svenska är ett krav. Som person ser vi gärna att du är positiv, driven, engagerad, flexibel och lösningsinriktad med förmåga att prioritera bland varierande arbetsuppgifter i en föränderlig tillvaro, har en öppen människosyn och gillar utmaningar. Vi förutsätter också att du har god serviceanda mot såväl patienter som medarbetare och externa aktörer. Specialistsjuksköterskeutbildning och tidigare arbetslivserfarenhet inom psykiatri är meriterande men inte ett krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och din förmåga att passa in i vårt team.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en timanställning. Introduktionen kommer vara anpassad efter dina behov och där väntar en stimulerande arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik. Arbetet på avdelningen ger dig en bred inblick i olika psykiatriska sjukdomstillstånd.
Vill du veta mer?
Robert Bosnjak, Specialistsjuksköterska och Avdelningschef: 072-145 74 64, robert.bosnjak@akademiska.se
Fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
