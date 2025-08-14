Psykiatriavdelning 4A söker sjuksköterska med intresse för psykiatri
Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2025-08-14
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde psykiatri
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Psykiatriavdelning 4A består av elva vårdplatser och har flera olika behandlingsuppdrag med fokus på beroende och psykiatrisk samsjuklighet. Patienterna kommer till avdelningen via akutmottagningen för vuxenpsykiatri eller planerat via de psykiatriska öppenvårdsmottagningarna. På avdelning 4A arbetar sjuksköterskor, skötare, klinisk farmaceut, läkare och kurator. För att säkerställa att patienterna får en god omvårdnad, samarbetar och konsulterar vi övrig psykiatrisk specialistkompetens utifrån patienternas individuella behov.
Verksamheten tillhör sektionen för beroende- och neuropsykiatri, en sektion i framkant. Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder och lägger stor vikt på vårdutveckling och forskning. All personal har tillgång till handledning och vi arbetar aktivt med att förbättra personalens arbetsmiljö. Vi har ett målinriktat förbättringsarbete av patientvården och är måna om att närstående blir delaktiga. Personalen på 4A är öppen, positiv, trygg och kompetent vilket gör det lätt att komma som ny personal till avdelningen.
Ditt uppdrag
Som sjuksköterska vid psykiatrins heldygnsvård har du en viktig roll i teamet som arbetar med patientens återhämtning. I samarbete med kollegor från olika yrkeskategorier bedömer och planerar du den enskilde patientens behov av stöd, vård och behandling. Du arbetar nära patienten och samarbetar med psykiatriska öppenvården, andra vårdgivare/samhällsinstanser samt med närstående. Du ansvarar bland annat för dokumentation och administration av läkemedel. Att handleda studenter och nya medarbetare är en naturlig del av dina arbetsuppgifter. Viktigt är att du har ett genuint intresse av att arbeta med människor med psykiatrisk problematik och att du vill vara med och utveckla vår verksamhet.Publiceringsdatum2025-08-14Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet av arbete inom psykiatrisk vård. Specialistsjuksköterskeutbildning och tidigare arbetslivserfarenhet inom psykiatrisk vård är meriterande men inte ett krav. Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är ett krav.
Även du som ännu är ej klar med din sjuksköterskeutbildning men blir det i januari 2026 och har intresse för psykiatri är välkommen att söka tjänsten.
Din kompetens
Viktigt är att du har ett genuint intresse av att arbeta med människor med psykiatrisk problematik och att du vill vara med och utveckla vår verksamhet.
Som person ser vi gärna att du är positiv, driven, engagerad, flexibel och lösningsinriktad med förmåga att prioritera bland varierande arbetsuppgifter i en föränderlig tillvaro. Du har en öppen människosyn och gillar utmaningar. Vi förutsätter också att du har god serviceanda mot såväl patienter som medarbetare och externa aktörer. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder tillsvidaretjänst på heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Du får en personligt anpassad introduktion under 5 veckor. Är du erfaren sjuksköterska kommer du kunna utvecklas i ditt ledarskap hos oss och få ta ansvar för utveckling av olika områden utifrån dina intressen och verksamhetens behov.
Provanställning om högst 6 månader kan komma att tillämpas. Inför anställning tas utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Du kan komma att bli schemalagd dag och kväll med tjänstgöring vissa helger. För dig som är intresserad av att arbeta endast nätter finns även möjlighet till detta.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef - Adrian Pourakbar
070-611 53 68, adrian.pourakbar@akademiska.se
Facklig företrädare nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer görs löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS656/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024) Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9458367