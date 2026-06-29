Psykiatriambulansen och akutpsykiatrin söker specialistsjuksköterskor
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2026-06-29
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Verksamhetsområde psykiatri
Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något – ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Psykiatriambulansen ska utöka sitt prehospitala uppdrag och söker specialistsjuksköterskor som är intresserade av prehospital akutsjukvård, psykiatrisk akutsjukvård och utveckling. Enheten larmas ut via 112 och har hela Region uppsala som upptagningsområde.
Vår verksamhet
Verksamhetsområde psykiatri vid Akademiska sjukhuset är organiserad i fyra sektioner där akutmottagningen för vuxenpsykiatri och psykiatriska akutvårdsavdelningen tillhör sektionen akut- och konsultpsykiatri.
Akutmottagningen för vuxenpsykiatri har jourverksamhet dygnet runt och har ett övergripande ansvar för den psykiatriska akutverksamheten samt konsultverksamhet mot övriga sjukhuset. Till akutmottagningen tillhör en psykiatrisk akutvårdsavdelning (PAVA) med tolv vårdplatser samt PAM-enheten som bemannas av specialistsjuksköterskor och skötare med lång erfarenhet av akutpsykiatrisk vård. Vi söker dig som är Specialistsjuksköterska i psykiatri med ett intresse för akutpsykiatri som vill vara med att utveckla den prehospitala vården.
Vi kan erbjuda en varierande och stimulerande arbetsplats som ger utrymme för personlig och professionell utveckling på både individuell nivå och gruppnivå. Vi erbjuder en god arbetsmiljö där vi tillsammans ser till att patienterna får bästa möjliga vård.
Ditt uppdrag
Som specialistsjuksköterska ansvarar du tillsammans med övriga specialistsjuksköterskor att leda och utveckla den psykiatriska omvårdnaden både patientnära och på enhetsnivå. Hos oss roterar du på tre olika enheter PAM, akutmottagning och PAVA, vilket innebär skiftande och utvecklande arbetsuppgifter.
Arbetsledande specialistsjuksköterska i psykiatriambulansen PAM är omvårdnads och medicinskt ansvarig. Du utför akutpsykiatriska bedömningar som kräver omedelbar åtgärd i den miljö patienten befinner sig. Du arbetar i team tillsammans med en erfaren skötare och tillsammans bidrar ni till att skapa trygghet för patienten och närstående samt ger professionell och kvalificerad vård. En del uppdrag innebär ett nära samarbete med andra instanser som polis, ambulans och räddningstjänst för att se till att patientens behov tillmötesgås.
Arbetsledande specialistsjuksköterska på akutmottagningen har ett övergripande ansvar för akutmottagningen och akutrummet. Tillsammans med omvårdnadspersonal och läkare bedriver ni god och säker akutsjukvård. Du bevakar patientflödet, utför en akut första bedömning, triagerar patienter och utför omedelbara omvårdnadsåtgärder.
Arbetsledande specialistsjuksköterska på PAVA har ett övergripande ansvar för att bedriva god och säker vård. Omvårdnaden är personcentrerad och evidensbaserad och sker i samarbete med andra yrkesprofessioner. Vi arbetar i team bestående av sjuksköterska och skötare och du ansvarar för 6 patienter, men har även ett gemensamt övergripande ansvar tillsammans med andra vårdteam.
Dina kvalifikationer och kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatrisk vård, har en personlig mognad och vill arbeta med människor i utsatta situationer. Du har förmågan att förstå människor, inge trygghet och lugn i kritiska situationer. Du skapar förtroende och bygger professionella relationer. Du besitter förmågan att tempoväxla, du gör korrekta akuta bedömningar, prioriterar samt känner dig trygg i din yrkesroll. Du ska kunna arbeta såväl självständigt som i team, kunna arbetsleda och ha en tydlig kommunikation med kollegor och andra yrkesutövare.
För att säkerställa vårdkvalitén arbetar vi aktivt med att utveckla en god och attraktiv arbetsmiljö för sjuksköterskor. Det innebär att vi värdesätter och värnar om sjuksköterskans autonoma yrkesutövning och har hög omvårdnadskompetens.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder
• Tillsvidareanställning
• Utbildningsdagar
• Kontinuerlig fortbildning
• 3000kr i friskvårdsbidrag
• Träningsmöjligheter på arbetstid
• Individuell schemaläggning där vi ingår i akademiska sjukhusets poängmodell vilket innebär en lägre veckoarbetstid utifrån de pass du arbetar.
• Slutenvårdstillägg 2000 kronor, vid nattjänstgöring ingår ett förstärkt rotationstillägg på 4000 kronor.
• Ett spännande och livsviktigt arbete
• Kollegor med starkt engagemang och hög kompetens.
Tillträde enligt överenskommelse, tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Anställning kan ske innan ansökningstidens utgång, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om tjänsten hör av dig till
Avdelningschef Nahid Asplund 018 - 611 21 28
Fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS810/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9983048