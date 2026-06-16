Psykiatri-/Sjuksköterska till Psykiatrisk Mottagning B, Sundsvall
Region Västernorrland / Sjuksköterskejobb / Sundsvall Visa alla sjuksköterskejobb i Sundsvall
2026-06-16
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Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Psykiatrisk mottagning B är en specialistpsykiatrisk öppenvårdsmottagning inom länsverksamhet psykiatri som främst bedömer, utreder och behandlar patienter med allmänpsykiatrisk problematik. Behandlingen som vi erbjuder våra patienter består av terapeutiska interventioner, både individuellt och i grupp, psykoedukation och läkemedelsbehandling. Vi söker nu en sjuksköterska till oss som vill arbeta med de olika diagnosgrupperna. Tillsammans arbetar vi för en god tillgänglighet och ett gott bemötande till alla vi möter i vårt arbete. Vårt mål är att erbjuda våra patienter en kvalificerad diagnostik och behandling, utifrån vetenskap och kliniskt beprövade metoder. Arbetar du hos oss får du regelbunden intern handledning i ditt arbete. Arbetstiden är förlagd mån-fre ej röda dagar.
Tjänsten är tillsvidare på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
ArbetsuppgifterLäkemedelsadministrering
Utredning och bedömning utav psykiatriska tillstånd
Psykoedukation bipolärsjukdom
Mottagningsarbete
Terapeutiskbehandling/KBT
Telefonrådgivning -Trio/ 1177
KvalifikationerVi söker dig somÄr legitimerad sjuksköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om duHar läst KBT Steg 1
Är legitimerad psykiatrisjuksköterska
Har arbetslivserfarenhet inom psykiatrin med vård och omsorg
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperFlexibel
Stabil
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14:2026:097". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
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871 85 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länssjukvård Psykiatri och Habilitering Kontakt
Rekryterande chef
Johanna Källberg johanna.kallberg@rvn.se +4660181995 Jobbnummer
9966784