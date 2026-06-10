Psykiatri Sydväst söker en engagerad biträdande enhetschef till avd. M67
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Huddinge Visa alla sjuksköterskejobb i Huddinge
2026-06-10
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Vill du kombinera operativt ledarskap med strategiskt utvecklingsarbete inom psykiatrisk heldygnsvård? Brinner du för personcentrerad vård, struktur och kvalitet – och vill vara med och utveckla en välfungerande avdelning vidare? Då kan du vara vår nästa biträdande enhetschef på M67! Publiceringsdatum2026-06-10Om företaget
M67 är en av fem akutpsykiatriska heldygnsvårdsavdelningar inom Psykiatri Sydväst. Här samarbetar vi nära för att ge bästa möjliga vård till patienter med alla vanligt förekommande diagnoser. Vårt kompetenta team består av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och enhetschef.
Vi har frågat klinikens medarbetare vad som gör det attraktivt att arbeta här. Läs deras svar här: 10 skäl att jobba på Psykiatri Sydväst
Uppdraget
Som biträdande enhetschef arbetar du dagtid mån-fred, du har ett självständigt och systematiskt ansvar för verksamheten tillsammans med enhetens ledning. Du har en viktig roll i att säkerställa operativ styrning, kvalitet och kontinuitet i verksamheten. Biträdande enhetschef har ett verksamhetsnära uppdrag med ansvar för introduktion av ny personal, samordning av schemaplanering tillsammans med bemanningsansvarig, samt säkerställande av att medarbetare genomför obligatoriska utbildningsinsatser och implementering. Du förväntas bidra aktivt och strategiskt till både vårdkvalitet samt verksamhetsutveckling. Upp till 50 % av tjänsten kan, enligt överenskommelse, omfatta kliniskt arbete i verksamheten.
I rollen ingår att:
Självständigt identifiera utvecklingsområden, driva förbättringsarbete från analys till genomförande och uppföljning
Arbeta strategiskt med vårdkvalitet, struktur och arbetssätt
Följa upp hur verksamhetens arbetssätt används och fungerar i praktiken, exempelvis Safewards, personcentrerad vård, dokumentation samt centrala strukturer i det dagliga arbetet
Vid brister identifierar orsaker, föreslå lösningar och driva åtgärder framåt
Du är en närvarande ledare som skapar struktur, tydlighet och engagemang i arbetsgruppenKvalifikationer
Till denna roll söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av psykiatrisk vård, gärna från heldygnsvård. Det är ett stort plus om du har en specialistutbildning inom psykiatri.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Ledarskap och förändringsarbete
Systemen Take Care, Heroma, Raindance och QlikView
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.Dina personliga egenskaper
Du behöver ha egenskaper som analytisk, strukturerad och lösningsorienterad. Du är trygg i dig själv och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer med både medarbetare och patienter. Du har ett gott omdöme och kan fatta välgrundade beslut även i komplexa situationer. Du är lyhörd, prestigelös och har ett genuint intresse för att utveckla både verksamheten och dina medarbetare. För att lyckas i ditt uppdrag behöver du trivas med att ta ansvar och driva arbetet självständigt, ha god kommunikativ förmåga samt vara bra på att skapa engagemang hos andra. Vidare ska du kunna bidra till ett positivt arbetsklimat genom att vara närvarande, samarbetsinriktad och tydlig i ditt ledarskap.
Anställning
Tillsvidareanställning på 100%. Du anställs i din grundprofession som sjuksköterska med ett förordnande som biträdande chef.
Vi erbjuder
Möjlighet att påverka och utveckla vårdens struktur och kvalitet
Nära samarbete med vårdenhetschef och ledningsgrupp
Förmånliga anställningsvillkor inom Region Stockholm
Som arbetsgivare är vi måna om att du ska må bra. Därför erbjuder vi bland annat friskvårdstimme, ett friskvårdsbidrag på 5 000 kr per år, ett mycket förmånligt pensionsavtal samt föräldraförmåner. Läs mer om alla våra förmåner här.
Är du nyfiken på tjänsten? Sök idag eller kontakta oss för mer information!
Du söker tjänsten med CV, personligt brev och kopia av din sjuksköterskelegitimation. Urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Psykiatri Sydväst
Universitetskliniken Psykiatri Sydväst drivs av visionen att erbjuda den bästa psykiatriska vården i Sverige. Vi är en del av SLSO psykiatri och har omfattande samverkan med Karolinska Institutet. Kliniken och präglas av forskning, nytänkande, innovationer och ständig utveckling. Psykiatri Sydväst är i sin helhet samlad i Flemingsberg vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Läs mer om Psykiatri Sydväst här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Psykiatri Sydväst, Heldygnsvårdssektionen Kontakt
Vårdförbundet, Lena Elfström 08-12340492 Jobbnummer
9958445