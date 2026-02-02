Psykiatri specialist konsult söks till uppdrag i Västerås

VårdIX AB / Läkarjobb / Västerås
2026-02-02


Läkare inom Psykiatri - Våruppdraget i Västerås

Vuxenpsykiatriska mottagningen Öster i Västerås söker en erfaren psykiater för ett stabilt våruppdrag med tydlig tidsram och utmärkta förutsättningar.

Uppdragsdetaljer:
Plats: Västerås
Period: 30 mars (vecka 14) - 5 juni (vecka 23)
Omfattning: 384 timmar

Publiceringsdatum
2026-02-02

Dina arbetsuppgifter
Som psykiater kommer du att arbeta med:
Sedvanliga psykiatriska uppgifter inom vuxenpsykiatrisk öppenvård
professionellt teamarbete
Fokus på god tillgänglighet
Strukturerade bedömningar
Uppföljning av behandlingar

Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön
Pensionsförmåner och försäkringar
Flexibla arbetstider
Möjligheter till kompetensutveckling
Dedikerad kontaktperson för stöd

Så ansöker du
Intresserad? Ansök via Vårdix hemsida eller kontakta Sam:
Telefon: 070 999 14 41
E-postadress: Sam@vardix.se

Observera att tillsättning sker löpande.

Sista dag att ansöka är 2026-03-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Vuxenpsykiatriska mottagningen

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9718009

