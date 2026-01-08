Psykiatri NV söker underläkare till Nationell högspecialiserad vård (NHV)
Region Stockholm / Läkarjobb / Solna Visa alla läkarjobb i Solna
2026-01-08
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Den högspecialiserade vården erbjuder insatser till patienter från hela landet.
Enheten har hög personaltäthet och ett teambaserat arbetssätt. På enheten vårdas patienter med bland annat EIPS, PTSD, Autism och Ätstörning. Enheten har funnits i snart två år. Personalen består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, psykologer och kurator. Arbetssättet genomsyras av Dialektisk beteendeterapi och all personal får både utbildning och handledning i metoden. Andra uppgifter som ingår i enhetens uppdrag är att fungera som ett kunskapscentrum och erbjuda handledning och utbildning samt bedriva forskning.
NHV består av en öppenvårdsdel (dagvård) och en heldygnsvårdsdel. Delarna har ett mycket nära samarbete. Verksamheten är centralt belägen på gamla Karolinska sjukhusområdet i Solna, Visionsgatan 70a. I huset sitter även Solna psykiatriska mottagning, Mobila akutenheten MAK, OCD-enheten, Affektiva mottagningen samt Borderlineenheten. Under året kommer NHV att flytta till lokaler på Danderyds sjukhus.
Vi söker nu en leg läkare med intresse av att arbeta inom psykiatrin med placering på dagvårdsdelen av NHV.
Behandlingen på NHV-enheten utgår från Dialektisk beteendeterapi (DBT). Som läkare ingår du i vårt DBT-team och kommer ha ett nära samarbete med medicinskt ledningsansvarig läkare (MLA), enhetschef, psykologer, kurator, sjuksköterska och undersköterskor.
Tjänstgöringen på NHV:s dagvård är vardagar 8-16.30Publiceringsdatum2026-01-08Kvalifikationer
Du är legitimerad läkare med ett genuint intresse av arbete inom psykiatrin. Du trivs med att arbeta i team och med evidensbaserad psykiatrisk diagnostik och behandling. Erfarenhet av forskning och utvecklingsarbete är meriterande. Vi söker dig med god samarbetsförmåga, lyhördhet, engagemang och gott kliniskt omdöme, som känner tillfredsställelse i patientmöten och i att samverka med andra personalkategorier för att ge så god vård som möjligt till varje patient. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Vikariat heltid 40 tim./vecka. Tillträde enligt överenskommelse.
Övrig information
Vi erbjuder generösa förmåner så som exempelvis flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme, fri öppen sjukvård, flertalet försäkringar och utökat antal semesterdagar för dig över 40 år. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Läs mer om oss på: www.psykiatrinordvast.se
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/87". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Psykiatri Nordväst, Borderlineenheten Kontakt
Madeleine Magnusson, PLA 08-12368168 Jobbnummer
9673828