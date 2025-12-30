Psykiatri Nordväst söker medicinsk sekreterare till öppenvård
2025-12-30
Vi söker en erfaren och utbildad medicinsk sekreterare till vår administrativa enhet på Visionsgatan 70 A i Stockholm.
Psykiatri Nordväst har ett antal öppenvårdsmottagningar placerade på Karolinska Universitetssjukhuset Norra i Solna, Visionsgatan 70 A. Vi vänder oss till patienter med ångestsjukdomar, affektiva sjukdomar, personlighetsstörningar samt neuropsykiatriska funktionshinder. Vi har även ett mobilt akutteam (MAK) placerat där.
Du kommer att ingå i en administrativ enhet med sekreterarkollegor och administratörer. Tillsammans ser vi till att ge professionell service till patienter och personal såsom sjuksköterskor, psykologer, läkare, skötare, hälsopedagoger och psykoterapeut.
Arbetsuppgifterna är omväxlande med journalskrivning, KVÅ-registrering, remiss- och väntelistebokningar, telefonservice, receptions- och kassaarbete, ge administrativ service åt behandlare samt arbetsuppgifter där vår kunskap behövs som medicinska sekreterare. Vi använder Take Care journalsystem.
Kvalifikationer/personliga egenskaper
Ett krav är att du är utbildad medicinsk sekreterare. Erfarenhet av psykiatrisk verksamhet och intresse för vår patientgrupp är önskvärd. Goda IT-kunskaper är ett krav. Gärna vara kunnig i KVÅ-registrering. Erfarenhet av remisshantering och vårdgaranti. Du är flexibel, prestigelös, hjälpsam och kan vid behov rycka in där det behövs. Du har mycket god samarbetsförmåga samtidigt som du har förmåga att arbeta självständigt och driva ditt arbete framåt. Du trivs med att ge god service till både kollegor och patienter samt känner dig bekväm i patientkontakter både i reception och via telefon. Du är nyfiken, tycker om att lära dig nya saker och delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till kollegor, och bidrar till god stämning på mottagningen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform/tillträde:
Särskild visstidsanställning, snarast och till och med 2026-01-31, heltid måndag - fredag (39:30 tim/v). Tillträde enligt överenskommelse.Övrig information
Vi erbjuder generösa förmåner så som exempelvis flexibel arbetstid, friskvårds bidrag och friskvårds timme, fri öppen sjukvård, förmånliga försäkringar och utökat antal semesterdagar för dig över 40 år.
Intervjuer kommer ske omgående så vänta inte med din ansökan.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
