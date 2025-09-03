Psykiatri Nordväst söker leg sjuksköterska till Väsby psykiatriska mottag 1
Söker du nya utmaningar inom psykiatrisk öppenvård, eller vill du bredda redan befintliga erfarenheter inom området? Vill du, liksom vi, hjälpa människor som har det svårt och som mår psykiskt dåligt? Just nu behöver vi stärka upp vårat team av sjuksköterskor och söker dig som har ett stort medmänskligt engagemang och som är driven att hjälpa våra patienter med psykisk ohälsa.
Psykiatri Nordväst är en universitetsklinik i nordvästra delen av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Kliniken ska tillhandahålla psykiatrisk vård på specialistnivå i öppen och slutenvård till alla personer 18 år och äldre folkbokförda i Stockholms län. Kliniken har ca 600 anställda.
Vid Väsby psykiatriska mottagning 1 arbetar för närvarande ca 30 personer av olika professioner. Vi är en allmänpsykiatrisk mottagning som vänder oss till patienter med ångestsjukdomar, affektiva sjukdomar, personlighetssyndrom samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Mottagningen är inrymd i fräscha lokaler nära Upplands-Väsby pendeltågsstation, ca 25 minuter från Stockholm och Uppsala.Publiceringsdatum2025-09-03Dina arbetsuppgifter
Förekommande arbetsuppgifter för sjuksköterska på psykiatrisk mottagning såsom läkemedelshantering, telefonrådgivning, samtalsbehandling samt uppföljning av patienter insatta på centralstimulantia/litium.Kvalifikationer
Du som söker ska vara legitimerad sjuksköterska, nyutexaminerad eller med arbetslivserfarenhet. Tidigare erfarenheter av psykiatrisk vård och/eller specialistutbildning i psykiatri ses som meriterande men inget krav. Körkort B är önskvärt.
Vi ser att du som sökande är flexibel i hur du prioriterar, planerar och utför dina arbetsuppgifter och kan snabbt anpassa dig till ändrade omständigheter. Du har utvecklad förmågan att kunna möta människor med skiftande mående. Du trivs med att arbeta självständigt och strukturera din arbetsdag. Du förmedlar gärna din yrkesspecifika kunskap till övriga personalkategorier. Vi förutsätter ett kompetent kliniskt omdöme, ett professionellt förhållningsätt och samarbetsförmåga.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform:
Vikariat 40 timmar per vecka alternativt en timanställning. Tjänstgöring måndag- fredag. Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid:
Heltid/deltid. Vi tillämpar flextid och har generösa friskvårdsförmåner. Bland annat friskvårdsbidrag om 5000 kronor per år samt friskvårdstimma.
Då intervjuer kommer att ske löpande under annonseringsperioden, vänligen skicka in din ansökan så snart som möjligt!
