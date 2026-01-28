Psykiater till Affektiva mottagningen och Hjärnstimuleringsenheten
Vi är en stor och engagerad läkargrupp som täcker öppenvård i såväl Hallsberg, Lindesberg, Karlskoga och Örebro samt slutenvård i Örebro. Vi jobbar tillsammans med ledning och personal för att genomföra och utveckla god, personanpassad psykiatrisk vård för våra patienter. Inom regionen finns även en aktiv och spännande forskningsmiljö där många läkare forskar på deltid.
Nu söker vi dig med erfarenhet av affektiva sjukdomar eller hjärnstimuleringsbehandlingar till Affektiva mottagningen och Hjärnstimuleringsenheten i Örebro. Är du nyfiken på dessa områden och skulle vilja arbeta hos oss är du välkommen att höra av dig. Vi erbjuder en intressant tjänst som kan anpassas efter kompetens, erfarenhet och intressen.
Allmänpsykiatrisk öppenvård är en del av specialistverksamheten inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som erbjuder specialiserad vård vid psykiatrisk sjukdom. Allmänpsykiatrisk öppenvård finns både i Örebro och i flertalet länsdelar. Allmänpsykiatrins uppdrag är att utreda, behandla och rehabilitera personer som hänvisas till våra enheter via remiss, alternativt söker på egen hand. Behandling och psykopedagogiska insatser sker både enskilt och i grupp, samt via digitala mottagningsbesök. Arbetet sker ofta i team där läkare, psykolog, sjuksköterska, kurator, arbetsterapeut och medicinsk vårdadministratör ingår.
Allmänpsykiatrisk slutenvård finns på Universitetssjukhuset i Örebro. Psykiatrisk avdelning 2 och 3 tar emot patienter i behov av slutenvård kommande från psykiatriska akutmottagningen, från våra allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagningar eller från övriga sjukhuset. På avdelningen vårdas en del patienter frivilligt enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) och en del med tvång enligt LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård). Till slutenvården hör även en psykiatrisk akutmottagning med jourverksamhet som är öppen dygnet runt. Regionen har även utvecklat SPOT (specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam) som är en personcentrerad och flexibel vårdform där täta vårdinsatser kan ges i hemmet.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Som specialistläkare inom allmänpsykiatrin leder du det psykiatriska behandlingsarbetet tillsammans med patientens multiprofessionella team. Du kommer även att vara en del av bakjoursverksamheten för område psykiatri som utgår från psykiatriska akutmottagningen i Örebro. Vi erbjuder en individuellt anpassad introduktion för att du ska få de bästa förutsättningarna att trivas i ditt nya arbete.
Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
