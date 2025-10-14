Psykiater/överläkare med MLA uppdrag, öppenvårdsmottagning 7, S:t Eriksplan
2025-10-14
Beskrivning
Specialistpsykiatrisk mottagning 7, S:t Eriksplan tillhör Norra Stockholms psykiatri.
Mottagningen har ett allmänpsykiatriskt uppdrag med särskilt fokus på att ta emot patienter med EIPS.
Mottagningen är stadd i en utvecklingsprocess där implementering av evidensbaserade och mer strukturerade arbetssätt pågår. Som läkare är man en viktig del i detta arbete.
I din roll som Medicinskt Ledningsansvarig Läkare (MLA) ingår att följa upp vårdprocesser, kvalitet och patientsäkerhet. Som MLA arbetar man i ett par-ledarskap tillsammans med enhetschefen på mottagningen. Du kommer delta i sektionsledningsmöten samt MLA-möten på kliniken. MLA uppdraget motsvarar 20% arbetstid. Som överläkare på NSP ingår det i arbetet att stundtals hoppa in och arbeta inom heldygnsvården t.ex vid större semestertider. Möjlighet finns att gå bredvid för att friska upp sin kompetens.
I läkargruppens arbetsuppgifter på enheten ingår att diagnostisera, utreda och behandla i enlighet med evidens och nationella riktlinjer. En viktig uppgift är att avsluta patienter när de är färdigbehandlade. bedömningsarbetet ingår att avgränsa vad som hör till psykiatrisk specialistvård kontra första linjens psykiatri/primärvård. Arbetsuppgifterna är varierande och du samarbetar med psykologer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, kuratorer och skötare. Vi samverkar med både interna och externa vårdgrannar, socialtjänst samt Försäkringskassan.
NSP är en utbildningsklinik och arbetsuppgifterna för en överläkare omfattar även handledning och undervisning av läkarstudenter, underläkare och ST-läkare.Kvalifikationer
• specialistläkare i psykiatri med flerårig erfarenhet
• intresse och kunskap om diagnostisering
• god förmåga att samarbeta med andra professioner
• intresserad av verksamhetsutveckling, patientsäkerhet och evidens
• tycker det är viktigt med den sociala arbetsmiljön och att ha roligt på jobbet
• stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighetAnställningsvillkor
Heltid tillsvidare.
Vi erbjuder:
• Kompetensutveckling
• Friskvårdstimme och generöst friskvårdsbidrag
• Flextid
• Fri sjukvård i öppenvård
Information om tjänsten lämnas av:
Enhetschef Amanda KlockarsAmanda.klockars@regionstockholm.se
Sektionschef Ljufur Dagssonljufur.dagsson@regionstockholm.se
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
