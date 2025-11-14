PRV söker verksamhetsutvecklare med ansvar för webbplatser/webbområdet
2025-11-14
Patent- och registreringsverket, PRV, är myndigheten för immaterialrätt. Vi arbetar med nya idéer i teknikens och utvecklingens framkant för att stärka Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. Genom att öka insikten och förmågan att omsätta immateriella tillgångar bidrar PRV till ett innovationskraftigt och hållbart samhälle. Vår vision är att PRV ska vara en drivande och självklar aktör för världens mest innovativa land.
Vi är en öppen och kundorienterad myndighet där våra anställda bidrar med kunskap, framåtanda och engagemang. Välkommen att utvecklas med oss på PRV!På enheten för verksamhetsutveckling jobbar 8 st medarbetare med olika inritkningar inom verksamhetsutveckling. Nu söker vi dig som vill jobba som verksamhetsutvecklare med ansvar för webbplatser och webbområdet på PRV. Enheten tillhör avdelningen för digitalistering och utveckling.
Som verksamhetsutvecklare för webben ansvarar du för att planera, utveckla, förvalta och följa upp PRV:s externa webbplats och intranät i dialog med ledning, IT och verksamhet. Rollen har både ett strategiskt och operativt ansvar och fungerar som länk mellan marknads- och kommunikationsavdelningen och avdelningen för digitalisering och utveckling tillsammans med den övergripande verksamheten.
Du är även IT-kontakt för webbområdet och samordnar tekniska frågor, utveckling och systemförvaltning i samarbete med interna utvecklare och/eller externa leverantörer.Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
I jobbet ingår att ansvara för produktplan, livscykelplanering och prioriteringar för PRV.se och intranätet samt upprätta och underhålla riktlinjer, rutiner och styrdokument för de samma.
Du ansvarar för och deltar i förvaltningen av PRV.se och intranätet genom att:
- förvalta och konfigurera CMS-plattformen,
- ansvara för systemuppgraderingar, licenser och integrationer mot andra system,
- delta i systemförvaltning enligt PRV:s förvaltningsstyrningsmodell,
- följa upp avvikelser, förslag och incidenter samt koordinera felsökning med IT och leverantörer.
Du leder och deltar i utvecklingsinsatser inom webbområdet genom att:
- ta fram tekniska krav och delta i upphandling eller avtalsförlängning,
- testa och kvalitetssäkra nya funktioner innan produktionssättning,
- initiera och leda förbättringsarbete inom användbarhet, tillgänglighet och prestanda,
- stödja verksamheten i arbete med utveckling av e-tjänster, söktjänster eller liknande processdrivna digitala miljöer.
Du är IT-kontakt för webbområdet genom att:
- fungera som länk mellan marknads- och kommunikationsavdelningen, avdelningen för digitalisering och utveckling och verksamheten.
Vem är du?
Du har en eftergymnasial utbildning inom systemvetenskap, webbutveckling, IT-drift eller liknande område, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har jobbat med produktplanering och förvaltning inom webbområdet. Du har dessutom erfarenhet av att leda förändrings- och/eller implementeringsprojekt och har en god teknisk förståelse för CMS och webbmiljöer.
Det är meriterande om du har arbetat med Optimizely CMS och gärna deltagit i eller genomfört migreringar till nyare versioner av plattformen. Erfarenhet av samarbete mellan IT, leverantörer och kommunikationsfunktioner ser vi också som en tillgång. Det är meriterande om du har kännedom om integrationer, hosting, informationssäkerhet och krav kopplade till offentlig IT.
Som person är du strukturerad, ansvarstagande och trivs i rollen som samordnare och teknisk problemlösare. Du har lätt för att kommunicera och kan anpassa ditt budskap till olika målgrupper i organisationen. Du kombinerar helhetsperspektiv med förmåga att sätta dig in i detaljer och har en mycket god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, är ett krav.
PRV erbjuder
Förutom ett intressant, utmanande och självständigt arbete erbjuder vi också trevliga kollegor, bra stämning och fina lokaler beläget i centrala Stockholm och Söderhamn med möjlighet till distansarbete. De statliga avtalen erbjuder i vissa delar bättre förmåner när det gäller t ex semesterdagar och ledigheter, än andra branscher. Vi har även friskvårdsbidrag och friskvårdstimme för alla medarbetare, läs mer här.
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Stockholm. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Läs mer om oss och se vilka du kommer att jobba med på https://www.linkedin.com/company/prv/.
På vår webbplats kan du läsa mer om hur det är att arbeta på PRV: http://www.prv.se/jobb.
Låter det intressant?
Du ansöker genom att bifoga ett utförligt CV, skrivet på svenska, samt besvarar ett antal urvalsfrågor senast den 20251130.
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker direkt via vår hemsida prv.se/jobb.
För mer information är du välkommen att kontakta Jörgen Winther, enhetschef för verksamhetsutveckling. Vid frågor om anställningsvillkor kontakta HR-specialist Petter Svensson. Fackliga representanter är Carolina Gomez Lagerlöf (Saco-S) och Håkan Bodin (ST). Alla kontaktpersoner nås på telefon 08-782 28 00.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
