PRV söker kommunikatör till HR- och kommunikationsenheten
Patent- och Registreringsverket / Marknadsföringsjobb / Söderhamn Visa alla marknadsföringsjobb i Söderhamn
2026-04-29
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Ockelbo
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Patent- och Registreringsverket i Söderhamn
, Gävle
, Stockholm
eller i hela Sverige
Patent- och registreringsverket (PRV) är Sveriges myndighet för immaterialrätt, med ansvar för patent, varumärken och design. Vi granskar och registrerar rättigheter samt arbetar för att öka kunskapen om immateriella tillgångar och deras betydelse för innovation och företagande.Vårt uppdrag är att bidra till Sveriges tillväxt och konkurrenskraft genom att hjälpa företag, innovatörer och organisationer att skydda och utveckla sina idéer. Vi är även tillsynsmyndighet för kollektiv förvaltning av upphovsrätt och verkar i nära samverkan med både nationella och internationella aktörer. PRV har cirka 300 medarbetare och verksamhet i Stockholm och Söderhamn, med kompetenser som spänner från ingenjörer och jurister till IT-specialister.
HR- och kommunikationsenheten har ett samlat ansvar för att utveckla och genomföra PRV:s arbetsgivarpolitik samt säkerställa en strategisk, sammanhållen och effektiv kommunikation - internt och externt. Enheten utgör ett centralt stöd till myndighetens ledning och verksamhet i att omsätta uppdrag, mål och prioriteringar till en kommunikation som ger genomslag.
Inom kommunikationsområdet ansvarar enheten för att planera, samordna och utveckla PRV:s kommunikation så att den är tydlig, målgruppsanpassad och bidrar till myndighetens uppdrag. Det innebär att synliggöra PRV:s roll i innovationssystemet och öka kunskapen om immateriella tillgångars betydelse för företagande, innovation och tillväxt. Kommunikationen ska vara behovsstyrd, datadriven och bidra till att stärka förtroendet för myndigheten samt underlätta för företag och andra målgrupper att använda PRV:s tjänster.
Enheten ansvarar for myndighetens centrala kommunikationskanaler, såsom webb, intranät, sociala medier och nyhetsbrev, samt för produktion och genomförande av kommunikationsinsatser, kampanjer och evenemang. Genom ett nära samarbete med verksamheten säkerställs att kommunikationen stödjer både kärnprocesserna och myndighetens övergripande mål. HR- och kommunikationsenheten ska bidra till att PRV har rätt kompetens, ett väl fungerande ledarskap och en kommunikation som är strategiskt styrd, effektiv och skapar tydlig nytta i relation till myndighetens uppdrag.
Rollen som kommunikatör innebär att stärka PRV:s förmåga att planera, prioritera och följa upp kommunikation i nära koppling till myndighetens uppdrag och mål. Uppdraget har ett tydligt fokus på att utveckla en mer datadriven och målstyrd kommunikation, där insatser utformas och prioriteras utifrån vilken effekt de ska uppnå, exempelvis ökad kunskap om immateriella tillgångar och ökad användning av PRV:s tjänster.
I rollen ingår att utveckla och införa arbetssätt som kopplar samman mål, målgrupper, budskap och kanalval med uppföljning och analys. Det innebär att etablera strukturer för effektmätning, ta fram och fördjupa målgruppsanalyser samt omsätta dessa i konkreta prioriteringar och vägval. En viktig del av arbetet är också att ta fram kvalificerade beslutsunderlag som stödjer ledning och verksamhet i att fatta välgrundade beslut om kommunikationsinsatser.
Rollen bidrar till att utveckla en sammanhållen och långsiktigt hållbar kommunikationsstrategi för PRV och säkerställer att kommunikationen är relevant, resurseffektiv och baserad på analys och insikt. Arbetet sker i nära samverkan med övriga kommunikatörer och verksamheten i stort, med syfte att stärka enhetens gemensamma förmåga inom styrning, planering och prioritering.
På sikt förväntas rollen bidra till etablerade modeller för mål- och effektstyrning, tydligare uppföljning och bättre beslutsstöd, vilket leder till ökad träffsäkerhet i kommunikationsinsatser och ett starkare genomslag i relation till myndighetens uppdrag.
Vem är du?Kvalifikationer
Relevant akademisk utbildning inom kommunikation, samhällsvetenskap eller motsvarande som arbetsgivarens bedömer likvärdigt
Mycket goda kunskaper att uttrycka sig väl på svenska och engelska i tal och skrift
Flerårig aktuell erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete med att koppla kommunikation till verksamhetsstyrning eller policyarbete
Erfarenhet av att utvärdera kommunikationsinsatser genom digital analys av webb, kampanjer och användarbeteenden
Aktuell dokumenterad erfarenhet av analys, uppföljning och effektmätning
Förmåga att omsätta komplex information till tydliga beslutsunderlag
Erfarenhet av att arbeta i eller nära offentlig verksamhet via nätverk
Meriterande
Erfarenhet av arbete i statlig myndighet
Kunskap om innovationssystem, näringsliv eller immaterialrätt
Erfarenhet av arbete med press och medier
Erfarenhet av att ha jobbat med projektledning
För att fungera bra i rollen som kommunikatör behöver du ha lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med både kollegor och chefer. Du ska vara strukturerad, driven och lösningsinriktad. Du ska kunna leverera i tid med tillräcklig god kvalitet. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Läs mer och ansök på https://www.prv.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Patent- och Registreringsverket
(org.nr 202100-2072), https://www.prv.se/sv/
826 30 SÖDERHAMN Arbetsplats
Patent- och registreringsverket Kontakt
Contact Person
HR Department theresia.lasu.waleij@prv.se +46 31 388 47 76
9882794