PRV söker ekonom med inriktning mot redovisning
Patent- och Registreringsverket / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-06-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Patent- och Registreringsverket i Stockholm
, Gävle
, Söderhamn
eller i hela Sverige
Patent- och registreringsverket (PRV) är Sveriges myndighet för immaterialrätt, med ansvar för patent, varumärken och design. Vi granskar och registrerar rättigheter samt arbetar för att öka kunskapen om immateriella tillgångar och deras betydelse för innovation och företagande.Vårt uppdrag är att bidra till Sveriges tillväxt och konkurrenskraft genom att hjälpa företag, innovatörer och organisationer att skydda och utveckla sina idéer. Vi är även tillsynsmyndighet för kollektiv förvaltning av upphovsrätt och verkar i nära samverkan med både nationella och internationella aktörer. PRV har cirka 300 medarbetare och verksamhet i Stockholm och Söderhamn, med kompetenser som spänner från ingenjörer och jurister till IT-specialister.
Patent- och registreringsverket (PRV) är Sveriges myndighet för immaterialrätt, med ansvar för patent, varumärken och design. Vi granskar och registrerar rättigheter samt arbetar för att öka kunskapen om immateriella tillgångar och deras betydelse för innovation och företagande.
Vårt uppdrag är att bidra till Sveriges tillväxt och konkurrenskraft genom att hjälpa företag, innovatörer och organisationer att skydda och utveckla sina idéer. Vi är även tillsynsmyndighet för kollektiv förvaltning av upphovsrätt och verkar i nära samverkan med både nationella och internationella aktörer.
PRV har cirka 300 medarbetare och verksamhet i Stockholm och Söderhamn, med kompetenser som spänner från ingenjörer och jurister till IT-specialister.
Vill du vara med och utveckla vår ekonomifunktion till nästa nivå? Då är det dig vi söker!
Vi söker förstärkning inom i första hand den löpande redovisningen, för bokslut samt inrapportering till staten. Ekonomienheten hanterar även kund-, leverantörs- och anläggningsprocesser och vissa lönerelaterade uppgifter, inbetalningar av offentligrättsliga avgifter och controllingfrågor.Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Du förväntas kunna arbeta brett inom redovisningsprocessen, följa våra interna styrdokument och beslut, samt ta hänsyn till lagar och regler inom området. I förlängningen kommer du även att få insikt i, och arbeta med andra områden som enheten har ansvar för, som t.ex. kund/leverantör, kassan och controlling.
Arbetsuppgifterna innebär även hantering/registrering i flera system, skriftlig och muntlig kontakt med svenska och utländska kunder. Arbetet innebär ett nära samarbete med kollegorna på Ekonomienheten samt andra kollegor i organisationen.
På enheten finns en strävan att arbeta brett över flera områden, du bör därför känna dig bekväm med att arbeta i flera olika system.
Vi söker dig som har:
högskoleutbildning eller likvärdig utbildning med ekonomisk inriktning, eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
minst 3 års aktuell erfarenhet av redovisningsarbete
goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
goda kunskaper inom Officepaketet, framför allt i Word och Excel
Det är meriterande om du har arbetat med liknande arbetsuppgifter inom staten, samt dokumenterad aktuell erfarenhet av arbete i ERP (UBW Agresso) och/eller Visma Proceedo.
För att trivas i rollen bör du vara en positiv och flexibel person som gillar att ge service. Du har god känsla för siffror samt är både snabb och noggrann. Att hålla deadlines samt nå uppsatta mål anser du är en självklarhet. Eftersom rollen innebär att du har många kontakter i och utanför organisationen behöver du vara kundorienterad, serviceinriktad och förtroendeingivande.
Då vi arbetar med ständiga förbättringar behöver du gilla förändringar och ha förmåga att se möjligheter och vara lösningsfokuserad. Du förväntas kunna initiera och driva frågor från start till mål. Därför behöver du även vara ansvarsfull, lyhörd och bra på att samarbeta. Du behöver vara prestigelös när det kommer till arbetsuppgifter, dvs. ha förmåga att snabbt ställa om och hjälpa kollegor vid förändrade förutsättningar eller vid arbetstoppar.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
PRV erbjuder
Förutom ett intressant, utmanande och självständigt arbete erbjuder vi också trevliga kollegor, bra stämning och fina lokaler beläget i centrala Stockholm/Söderhamn med möjlighet till distansarbete. De statliga avtalen erbjuder i vissa delar bättre förmåner när det gäller t ex semesterdagar och ledigheter, än andra branscher. Vi har även friskvårdsbidrag och friskvårdstimme för alla medarbetare, https://www.prv.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/vi-erbjuder/.
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Stockholm eller Söderhamn. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Läs mer om oss och se vilka du kommer att jobba med på https://www.linkedin.com/company/prv/.
På vår webbplats kan du läsa mer om hur det är att arbeta på PRV: http://www.prv.se/jobb.
Låter det intressant?
Du ansöker genom att bifoga ett utförligt och tydligt CV, skrivet på svenska, samt besvarar ett antal urvalsfrågor. Vi vill inte ha något personligt brev. Frågorna utgår från kravprofilen för denna rekrytering och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna, och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
I de fall vi efterfrågar en viss utbildning/examen ska du även ladda upp relevanta dokument.
Sista ansökningsdag är 22 juni 2026.
När du söker jobb hos oss kommer dina personuppgifter att behandlas enligt offentlighetsprincipen samt dataskyddsförordningen. När du skickar din ansökan till oss, samtycker du till detta. Ansökningshandlingar blir en allmän handling som kan komma att lämnas ut
Har du skyddade personuppgifter, vänligen kontakta HR-specialist via växeln.
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker direkt via vår hemsida https://www.prv.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/
För mer information är du välkommen att kontakta enhetschef Jan Wernerson. Vid frågor om anställningsvillkor kontakta HR-specialist Linda Waltari. Fackliga representanter är Carolina Gomez Lagerlöf (Saco-S) och Håkan Bodin (ST). Alla kontaktpersoner nås på telefon 08-782 28 00.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Patent- Och Registreringsverket
(org.nr 202100-2072), https://www.prv.se/sv/
Valhallavägen 136 (visa karta
)
102 42 STOCKHOLM Arbetsplats
Patent- och registreringsverket Jobbnummer
9940048