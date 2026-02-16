PRV söker Chef till HR-och kommunikationsenheten
Patent och registreringsverket (PRV) är myndigheten för immaterialrätt. Vi arbetar med nya idéer i teknikens och utvecklingens framkant för att stärka Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. Genom att öka insikten och förmågan att omsätta immateriella tillgångar bidrar PRV till ett innovationskraftigt och hållbart samhälle. PRV arbetar också med europeiskt och internationellt samarbete. Vår vision är att PRV ska vara en drivande och självklar aktör för världens mest innovativa land. Vi är en öppen och kunskapsdriven myndighet där medarbetare bidrar med engagemang, professionalitet och utvecklingskraft. Välkommen att utvecklas med oss på PRV.
Om uppdraget
PRV söker en erfaren enhetschef som tillsammans med medarbetare och kollegor vill vidareutveckla myndighetens arbetsgivarroll och samlade kommunikationsförmåga.
Enheten för HR och kommunikation har ett strategiskt och verksamhetsnära uppdrag: att ansvara för strategisk kompetensförsörjning inklusive employer branding och medarbetarpolicy samt ett övergripande ansvar för intern och extern kommunikation. Enheten ska skapa förutsättningar för medarbetare, chefer och högsta ledning att bidra till myndighetens uppdrag utifrån ett arbetsrättsligt och kommunikativt perspektiv. Som enhetschef leder du enhetens arbete från strategisk inriktning till genomförande och skapar tydlig struktur, prioriteringar och förutsättningar. Du har verksamhets-, budget- och personalansvar och du säkerställer en gemensam riktning för den långsiktiga kompetensförsörjningen samt för en sammanhållen intern och extern kommunikation.
Rollen innebär att leda och utveckla en enhet som består av 10 medarbetare med både HR och kommunikationskompetens, samt att säkerställa att dessa funktioner verkar integrerat till stöd för myndighetens styrning, förändring och långsiktiga kompetensförsörjning.
Du ingår i Avdelningen för verksamhetsstöds ledningsgrupp och rapporterar till avdelningschefen. Du är en central aktör i myndighetens ledning, förändringsarbete och arbetsmiljöansvar är är adjungerad till myndighetens ledningsgrupp. Resor ingår i arbetet.
I rollen ansvarar du för planering, uppföljning, budget och resursfördelning inom enhetens ansvarsområde. Du säkerställer tydliga mandat, prioriteringar och gränssnitt gentemot övriga avdelningar. Du har ett samlat ansvar för myndighetens arbetsgivarroll och arbetsgivarpolitik. Det innebär att du:
• utvecklar och förvaltar PRV:s arbetsgivarpolitik i linje med statlig värdegrund, verksamhetsmål och långsiktig kompetensförsörjning,
• har övergripande ansvar för myndighetens HR-arbete, inklusive arbetsrätt, MBL, samverkan och förhandlingar,
• ansvarar för arbetet med kompetensförsörjning, chefs- och ledarutveckling, medarbetarskap, arbetsmiljö, lönebildning och lönerevision samt process för personalansvarsnämnd (PAN),
• fungerar som kvalificerat stöd i komplexa personal- och organisationsfrågor.
Du har även övergripande ansvar för myndighetens interna och externa kommunikation. Kommunikationsuppdraget innebär att du:
• ansvarar för att den interna kommunikationen stödjer styrning, planering och genomförande av myndighetens uppdrag, där innehållet i huvudsak tas fram av verksamhetsstödsfunktionerna och intranätet är den primära kanalen,
• ansvarar för den externa kommunikationen gentemot PRV:s målgrupper, där webben är huvudkanal,
• säkerställer att kommunikationsfunktionen, som innehållsansvarig för webb och intranät, fungerar som chefsstöd i kommunikativa frågor, så som förändrings- och kriskommunikation samt press- och mediearbete,
• ansvarar för utveckling av PRV:s arbetsgivarvarumärke i nära samverkan med övriga berörda funktioner,
• stödjer ledning och chefer i deras kommunikativa ledarskap.
Därutöver bidrar du aktivt till myndighetens utveckling genom att medverka i strategisk utveckling och tvärgående uppdrag på myndighetsnivå. Som chef och ledare förväntas du arbeta utifrån ett tillitsbaserat förhållningssätt och bidra till helhetssyn och samordning inom PRV.
Låter det intressant?
