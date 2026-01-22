Provsjungning extrakorister i alla röstfack till GöteborgsOperans Kör
GöteborgsOperan AB / Kompositörs-, sångar- och musikerjobb / Göteborg Visa alla kompositörs-, sångar- och musikerjobb i Göteborg
2026-01-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos GöteborgsOperan AB i Göteborg
GöteborgsOperan är en modern kulturinstitution för opera, dans, musikal och orkestermusik och har berört över sju miljoner besökare sedan invigningen 1994. Bolagets vision är att vara ett av norra Europas ledande operahus. Verksamheten kännetecknas av professionalism, engagemang och nyskapande. GöteborgsOperan AB är ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen och är en viktig aktör i regionens utveckling. GöteborgsOperan är en mångkulturell arbetsplats som strävar efter en jämn könsfördelning.
Provsjungning för extrakorister i alla stämmor och röstfack till GöteborgsOperans Kör
GöteborgsOperans Kör består av 42 tillsvidareanställda sångare och är en av Sveriges tre professionella operakörer.
Kören medverkar i de flesta av Stora scenens operaproduktioner, i konserter, mindre ensembler och även i musikaler. I körarbetet läggs stor vikt vid det sceniska uttrycket.
För kommande produktioner, med behov av extrakorister, söker vi nu lokala sångare i alla stämmor och röstfack. Godkända extrakorister anställs vid behov på produktionskontrakt med placeringsort Göteborg. Ersättning per inställelse enligt avtal med SYMF (Sveriges Yrkesmusikerförbund). Under de kommande två spelåren planerar vi preliminärt för 1-2 produktioner med behov av extrakorister. Eventuellt kan även behov av vikariat uppstå under kommande spelår.
För ovanstående tjänster krävs att du har avslutad högskoleutbildning vid operahögskola, musikhögskola eller annan likvärdig utbildning. Våra arbetsspråk är svenska och engelska. Scenisk erfarenhet från musikteater är meriterande. Provsjungning kommer att äga rum söndagen den 22 mars 2026 efter personlig kallelse. Du kommer att få svar senast den 12 mars om du blir kallad till provsjungningen.
Till provsjungningen ska du förbereda:
En egenvald opera-aria (max 5 minuter) som framförs utantill med pianist (utan förberedande repetition). Eventuellt får du på plats en lättare instruktion att utföra under arian.
Ett kortare körstycke, som skickas med den personliga kallelsen. Du sjunger din stämma (gärna utantill) ackompanjerat av pianist.
Din provsjungning bedöms av en jury bestående av kormästare, representanter från körledning och ett antal sångare ur operakören.
Ansökan ska vara GöteborgsOperan tillhanda senast den 1 mars 2026.
Observera att vi endast tar emot ansökan via rekryteringssystemet MyNetwork/Varbi.
Sök tjänsten på www.opera.se/jobb
Välkommen med din ansökan!
GöteborgsOperan eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför vår verksamhet. Ersättning
Inställelselön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/3". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgsoperan AB
(org.nr 556121-7828) Arbetsplats
Kör Kontakt
Martin Nagashima Toft, Kormästare 031-108082 Jobbnummer
9698889