Prövningslärare i rumänska sökes till Klara Vallgatan

Det här är Klara Teoretiska Gymnasium Vallgatan
Klara teoretiska gymnasium Vallgatan startade 2013 och erbjuder de högskoleförberedande programmen, SA, EK och NA. Vi är en fristående skola centralt belägen vid Kungsportsplatsen och vi har i dagsläget ca 350 elever och en mycket kompetent, engagerad personalgrupp som alltid strävar efter utveckling och skrattar mycket på jobbet. Vi jobbar med FNs globala mål och deltar i flera Erasmusprojekt.
Det här söker vi:
Vi söker en lärare i rumänska som kan göra en prövning i rumänska 3 med en av våra elever. Kanske har du andra skolrelaterade förmågor som vi också kan ta tillvara på.
Du som person är strukturerad, relationell och vill stötta våra elever. För att vi ska trivas tillsammans tror vi att du är en lösningsorienterad lagspelare. Du är gladlynt, positiv/relationell och stannar gärna till hos både elever och kollegor för lite småprat. Du finner glädje i att arbeta med engagerade kollegor och möta härliga elever från världens alla hörn med olika förutsättningar.
Det här erbjuder vi dig
Tim- eller mindre deltid utifrån överenskommelse.
Intresserad?
Om den här tjänsten låter som något för dig ansök gärna så snart som möjligt via vårt rekryteringssystem då urval och intervjuer sker löpande. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Vi har redan tagit ställning till hur vi vill bedriva rekrytering och därför undanbeder vi oss tydligt kontakt med bemanningsfirmor och rekryterare.
Vid frågor kring tjänsten eller processen, kontakta rektor Suah Nilsson på suah.nilsson@klaragymnasium.se
eller admin Monica Antonino på monica.antonino@klaragymnasium.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
